家庭有教：促進孩子良好成長的優秀家長

一、培養「成長心態」

美國史丹福大學心理學教授Carol Dweck的研究指出，擁有「成長心態（growth mindset）」的孩子，相較於有「固化心態（fixed mindset）」的孩子，前者更認為可以透過不同的經驗和努力，令自己進步和成長，而後者則認為個人能力主要是天生，較難改變。因此在面對挫折和不愉快事件時，「成長心態」能讓孩子明白可以透過運用情緒管理的技巧，幫助自己平復及恢復過來。

二、充當行為模範

根據社會學習論（social learning theory），孩子會經觀察模仿學到新的行為。研究發現，孩子多視家長為主要模仿對象，在情緒管理中，即使孩子知道有其他可能更好的策略，仍然會選取家長常用的策略。因此，要孩子做好情緒的自我管理，當家長感到情緒不穩，也需要恰當地運用合適的情緒管理技巧，來調節自己的情緒，成為孩子學習的好模範。

三、傳授調節技巧

當家長出現負面情緒時，會運用合適的情緒管理技巧來調節自己情緒；同樣地，當孩子情緒波動時，無論是傷心、不快、激動或憤怒，孩子也可以運用情緒管理技巧來幫助自己處理情緒。但有關技巧可不是與生俱來，家長在日常生活中，除了樹立行為模範來讓孩子觀察外，亦宜向孩子教導及示範如何運用不同情緒調節的技巧，而非留待孩子出現激烈情緒時，才指摘孩子不懂得控制自己。

四、引導自我調節

當孩子感到不開心、出現負面情緒時，很多時都不能夠及時想起自己早已學過的情緒管理技巧，因為思考所需的理智，已經被當時當刻的情緒淹沒。此時家長可先對孩子稍作安撫，再提點及引導他已經學習過的技巧，並與孩子一

同深呼吸、想想其他開心的事情、提醒孩子可以暫時離開現場等，引導孩子慢慢地調節自己的情緒。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]