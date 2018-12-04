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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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童途有「理」：為何孩子總是「論論盡盡」？

【明報專訊】孩子行路跌跌碰碰，跑步姿勢奇怪；很害怕或過分喜愛打鞦韆；不喜歡參加體育活動或極其好動但總是橫衝直撞；食飯慢吞吞兼食到「天一半地一半」；寫字慢、寫得醜及不願寫，做功課如同上戰場！ 衣衫不整、不懂綁鞋帶，坐不直、企得歪、姿勢差，自理能力笨拙。

以上都是患有動作協調障礙的一些特徵，也是家長經常對患有此障礙孩子的評語。

或患動作協調障礙

什麼是動作協調障礙（Developmental Coordination Disorder）呢？患有動作協調障礙的小朋友，動作協調表現低於同齡兒童，以致明顯影響日常生活、課餘活動參與度及學業表現；例如他們因平衡失調以致經常跌倒、手肌控制力弱以致寫字速度慢，甚至無法在限定時間內完成考試測驗，又或因為動作計劃能力弱以致完全跟不上看似簡單的體能活動等。他們的動作協調問題在幼年甚至嬰兒期已出現，也可能有發展遲緩的情况；但這些協調問題及徵狀，並非由其他疾病如腦性麻痺症或肌肉萎縮等造成。動作協調障礙的發生率大約為6%，亦有研究顯示為2至19%，即每班最少有1至2名學童患有此障礙，而且男孩子佔多數。

不易一眼看出 以為是懶或笨

這些協調障礙不容易「一眼被看出」，以致有協調障礙的孩子容易被標籤為「頑皮」、「懶惰」、「不合作」、「不專心」、「粗心大意」、「蠢」或「笨」。很多動作因為做不到或做得差而被責駡、被嘲笑，於是更加不願意嘗試，而衍生更多情緒、社交及行為問題。

外國研究及本地臨牀報告已指出，及早識別和早期治療訓練能大大改善患者的問題及生活質素。協調障礙的孩子出現的表徵（下表），受影響的程度因人而異，並不單純是「行不好就行多些」、「長大就自然無事」那麼簡單，而是要透過臨牀評估找出問題根本，再配合針對性訓練幫助孩子。

在未來數月，我們會分享物理治療怎樣幫助有動作協調障礙的兒童。

動作協調障礙兒童的表徵

◆大肌肉表現弱：

‧ 經常跌倒，平衡差

‧ 體能、耐力較差，跑步較慢，姿勢奇怪

‧ 上落樓梯時需扶扶手、較慢、很小心

‧ 在公園遊玩時較膽怯、論盡、笨手笨腳

‧ 明顯地跟不上體育課

‧ 姿勢差、「冇腰骨」、「坐坐下跌低」

◆上肢控制/自理能力差：

‧ 臨摹圖畫、字體有困難

‧ 執筆手勢不當、寫字慢，字體不正，易疲倦，不能完成試卷、做功課時間超長

‧ 用剪刀有困難，做手工、美勞非常困難

‧ 手握力弱、易跌掉手執物件

‧ 運用筷子、刀叉能力差

‧ 不懂綁鞋帶、衣衫不整

◆感覺運動障礙：

‧ 過分怕/過分喜愛盪鞦韆

‧ 「橫衝直撞」/經常跳躍/不愛郁動

‧ 觸覺過分敏感/差

‧ 追視/凝視困難，球類運動弱

‧時常碰跌物件或碰撞到別人 、「行路唔帶眼」、周身瘀傷

‧ 模枋動作困難：較難掌握踏單車、跳繩、翻筋斗等動作

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕陳淑卿（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

相關字詞﹕童途有「理」 名人kol 物理治療 陳淑卿

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