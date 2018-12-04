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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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華德物語：德國「聖馬丁節」玩燈籠

【明報專訊】華德媽有很多年沒有回港過中秋節了，有時候我也會想念在池溏邊跟其他小朋友一起提着燈籠，在月餅罐內點起無數蠟燭的場面！時移世易，現在大家都不會這樣淘氣地過中秋了，好好的一個節日真的不想聽見小孩子樂極生悲的新聞呢。然而，為什麼我在年尾突然提起中秋節呢？事源我在11月中帶着華德兄妹參加幼稚園活動時，恰巧度過了我的第一個「德國燈籠節」，正名為聖馬丁節（Sankt Martin's Tag），是後世紀念聖人馬丁（316-397）的節日。

紀念聖馬丁雪中送炭

相傳在一個寒冷的冬天，很多人被活活凍死。馬丁當時是羅馬帝國的軍人，他看到一個衣衫襤褸的乞丐，當時連途人都不屑一顧，但馬丁身上只帶了武器和作為制服的披肩，當下他揮劍把披肩砍下一半送給了乞丐，雪中送炭，救了乞丐一命。當晚，耶穌和披着他送出去的那半邊披肩的天使便出現在了馬丁夢裏，並向他傳達使命。之後馬丁放棄軍職，到處宣道，行善足迹更遍佈歐洲，一直為後世人傳頌。

過了這麼多年，聖馬丁節更是小孩子的重要節日之一，成人寄望小孩能從中學習馬丁的行善揚愛，小孩則熱中在每年11月11日的晚上跟大伙兒舉着燈籠跟隨「騎士馬丁」大遊行！早在10月份，幼稚園老師就教導孩子親手製作自己的燈籠，在回收來的膠樽外面貼上彩紙和掛飾，孩子們也能用顏料隨便發揮創意，華德這年做的是一隻藍色恐龍，而妹妹做的是大蘑菇。

回收膠樽製恐龍蘑菇燈籠

到了馬丁節夜晚的大遊行，簡直就是一場自製燈籠巡演：七彩繽紛的恐龍、蜜蜂、比卡超等。我們在6時正來到幼稚園門口集合，由於德國已入冬，故在6時已漆黑一片，但在這晚卻有無數的燭光照亮鄰舍，因為所有小朋友都提着別出心裁的燈籠巡遊和唱着馬丁節的歌，遺憾的是我還不會唱這些歌，只能意會後世傳頌聖人馬丁的心意。在寒冬裏提着燈籠在黑夜裏遊行實在別有一番滋味，當我們終於到達終點時（幼稚園的後花園），幼稚園的教職員已準備好熱紅酒、熱朱古力和馬丁節特製麵包恭候大家，工作人員更在花園的石地上點燃起「聖馬丁火」，大伙兒圍着火堆唱出更多節日歌曲後才正式結束晚會。有見及此，我決定在冬季假期向爺爺奶奶學唱這些歌曲，好讓下年度再赴會時能盡興呢！而且在慶祝節日之時能向孩子傳頌馬丁行善的故事，也是不可多得的德育良機！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

相關字詞﹕華德媽 華德物語 名人kol twelve peaks

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