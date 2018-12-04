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民房四寶：從貧窮數字看見為官者的傲慢

【明報專訊】根據政府最新公布2017年的統計數字，本港的貧窮人口已經增加到138萬，是政府扶貧委員會自2012年成立以來的新高。身兼扶貧委員會主席的政務司長張建宗在網頁指出：「扶貧是政府的施政重點。我們的扶貧理念是鼓勵青壯年人通過就業自力更生……除向政府提供具建設性的意見外，亦積極參與各項活動，並取得階段性的成果。」

以失業率掩飾貧窮真相

筆者不太確定張司長所說的「階段性的成果」是什麼意思，就目前的本港貧窮率達到20.1%來說，也許是這5年來扶貧委員會「向政府提供具建設性的意見」的結果。 值得注意的是，據中大副教授黃洪發現，政府所公布的貧窮率雖已是9年來的新高，但在計算時，竟然把2018年才發放給貧窮家庭的現金津貼算入2017年的補助中，目的就是要把貧窮率的「數字」降至最低。眼裏只有數字，看不見人，這種粗暴的計算方式，反映的不是貧窮人的實况，而是為官者的一種傲慢。

假如政府的扶貧理念只在於「鼓勵青壯年人通過就業自力更生」，這其實是一種視線轉移，把原本要關注的貧窮問題，說成為就業問題。當大家關注貧窮情况在惡化時，就搬出「低失業率」來證明扶貧政策的成功；情况就好像學生成績欠佳，老師就以低缺席率來說明教學策略的成功，事實上，卻無視真正要處理的問題。在扶貧委員會成立時，本港的失業率大概是3.3%，而今年公布的數字是3.1%，政府常強調「低失業率」，就是以近乎全民就業的事實來掩飾貧窮的真相。也許，這亦是司長心目中的「階段性成果」。

貧窮所要關注的從來都不是數字，而是活在貧窮狀態中的人。

政府帶頭外判 剝削基層

政府高舉低失業率其中最大的問題，就是不斷製造、深化，甚至鼓勵制度中的「惡」。今天本港的貧窮家庭數目已接近60萬，大部分都是從事基層工作的低收入家庭。由於人工持續偏低，即使有工作，也無法應付生活的基本需要，造成了「在職貧窮」的問題。無論如何努力工作，仍然被囚在困乏之中，他們看不見出路，也想不到將來。「大市場、小政府」、「自由市場經濟」等，都是合理化低工資的原因，看似責任不在政府，其實根源是來自政府帶頭的外判制度。 

政府要削減人力成本，外判商也要保持合理利潤，外判制度就生出了只看成本、價低者得的投標制度，無權勢、無人脈、無身分的基層工人，便成為了制度中被欺侮、被剝削、「被貧窮」的一群。今天的外判工人，大部分所領取的只是政府所定每小時34.5元的最低工資，每月收入不足8000元，以目前香港生活成本來看，怎樣節衣縮食也生活不了。在這制度下，官商都得到最大的利益，也保障了他們合法地剝削貧窮人的權利和自由。 

一味的美化、搬弄貧窮的數字，卻沒有認識、關心貧窮人的處境和原因，按這個思路的扶貧政策是不可能對焦的。目前138萬的貧窮人口，在失業率只有3.1%的映襯下，更突顯了制度的不公。假如扶貧政策只限於公屋及生活津貼等的資助派發，而不去正視真正造成貧窮的原因，繼續深化、鼓勵制度中的「惡」，我城的貧窮人口只會屢創新高。但願從政者可以重新檢討、帶頭改變現行不公義、欺壓弱勢的外判、最低工資等制度，還給他們應得的尊嚴與財富。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

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