爸媽筆陣．媽媽維特：等到16歲

的確，處在網絡徹底滲透生活的時代，要獨力把持當真不易。朋儕影響對孩子尤為深遠，再過一兩年，他更會慢慢步入「社交就是生命」的階段，那無形壓力只會更大。

盲目吸「like」被手機囚禁

然而，正正是社交大過天的少年心理，令浮沉於網絡的孩子更脆弱。近日我看到一篇美國老師寫的相關文章，當中對照十年前與今天初中生的日常。容我在此撮譯大意：

「12歲的拜恩當了半年中一生，開始猜想自己在校內的社會地位，但還不是太在意。每天放學回家，他就可以卸下校內的社交壓力，大部分晚上了無牽掛，那是2008年。有一天他在學校飯堂滑倒，被冷湯弄濕校褲，但沒多少人留意到這一幕，他快手換過運動褲就安然度過所有尷尬了。

「同樣12歲的拜恩，活在2018年。他不單會猜想自己在校內的地位，也因實際知道自己的地位而不安，因為社交媒體上的『追隨者』數字一目了然。課堂上，他一直記掛着自己追隨者數目偏低，不時偷瞄半插褲袋的手機，比較同級生的追隨者數字。

「高他一年級的馬克已有5年手機資歷，流連多個社交媒體，追隨者眾，同時也成癮極深，時刻渴望收到『讚好』時大腦釋出多巴胺的興奮滿足感——展示自己遙控車相片而得到『讚好』的滿足感，甚至大於真正玩遙控車的快樂。但每當讚好停止增加，他就開始空虛了。為了吸引更多讚好，就要貼新的內容，而且是『好的內容』。馬克試過把遙控車開上馬路，拍下其被真車撞毁的震撼短片並放上網，但那激發的讚好潮，最終還是會停止的。

「為發掘更好的內容，馬克這天守在飯堂，捕捉冒失者被積水滑倒的一刻，結果拍到拜恩的滑稽片段。短片即時放上社交媒體，讚好不斷湧入，不少人出於八卦紛紛分享，同時尋找誰是那狼狽小子。拜恩換完運動褲回到教室，發現周遭同學報以好奇目光，有人更舉起了手機一下，狀若拍照……

「這一堂，人人都不時偷滑手機又偷看他。拜恩藉口上廁所細查手機，才發現自己的狼狽短片大熱，有同學更貼出他換褲後的最新照片。因為分享次數太多，他無法找出最初是誰偷拍他。即使放學後，仍不時有人朝他舉機拍照。

「換了在2008年，家是個安全的地方，學校的事止於校園。但現在不同，拜恩不斷刷新手機，沒法專心做功課，沒心情吃晚飯。他發現了兩個惡搞版本，有許多人留言。他無力反抗，卻不能不理，也沒法向師長求助。凌晨3點，拜恩和馬克分別因為情緒低落和高漲，而無法入睡。」

故事發表於美國一個名為「等到八年班」（Wait until 8th）的倡議網站。八年班即是香港的中二，倡議組織指出，智能手機對孩子身心有許多不良影響，如剝奪真正童年、影響專注、干擾社交以至情緒、破壞睡眠、網絡欺凌等。回看故事中的拜恩、馬克、其他看似角色不大的學生，他們經歷的不正正是這些嗎？故事作者是一位中學老師，內容儘管虛構，卻是發人深省。

我沒跟大仔提過這故事和相關倡議，但他早幾天主動提出，到16歲時才有手機。這條線定得比中二更高，我不期望能達到，但重要的是方向而非最終結果。孩子，就讓我們試試挺着走吧。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第219期]