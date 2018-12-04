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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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節日推介：尖沙嘴藝術遊樂場 大玩唯美聖誕

【明報專訊】聖誕假期當然要玩個痛快，一個大小朋友都會喜歡的另類遊樂場已登陸尖沙嘴，想邊玩邊影靚相便不要錯過！

文︰顏燕雯

小模特兒：Kaylie

一個具有藝術美感，讓大家盡情發揮創意的遊樂場「Christmas Art Playground」空降尖沙嘴K11，當中包括不同形式的藝術展覽、互動裝置、小遊戲等，要給大家過一個充滿藝術氣質的佳節！

（1）津田翔平

MUTATIONS展覽

日本當代藝術家津田翔平（Shohei Tsuda）設計了多個裝置，以展現香港這個充滿活力的城市為主題，既漂亮又有趣，充滿想像空間。

日期：即日至2019年1月13日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：chi K11藝術空間（B2/F）

入場費：$30（KLUB 11 & Artist KLUB會員可享優惠價，由免費至$20，詳情可向K11查詢）

（2）「螢」人

Art Jam

很多小朋友都愛繪畫，這個INK PLAYROOM就讓大家在漆黑中盡情用顏料大玩Messy Play！穿上雨衣後，大家可手持注滿顏料的水槍及色彩繽紛的畫筆，於配有UV燈光的300平方呎創作空間內盡情塗鴉及創作。

日期：即日至2019年1月13日

時間：中午12:00至晚上8:45（晚上8:00最後一節，每節45分鐘）

地點：chi K11藝術空間（B2/F）

入場費：每位$150，網上報名$120，身高1.2米以下半價，費用已包括津田翔平MUTATIONS展覽入場費；KLUB 11 & Artist KLUB會員可享優惠價，由免費至$120

報名網址：kka.k11.com/tc/event

（3）AaaM

「潛‧望香港」

在商場內有一個彩色的「氹氹轉」！大小朋友來到這裏，可以坐上這個由本地建築設計團隊AaaM設計的「潛‧望香港」，這個七彩繽紛的互動裝置不但可以人手推動旋轉，大家亦可透過當中的潛望鏡探索周遭環境。至於地上不同形狀的方塊亦可隨意移動，大家可以發揮砌積木的創意。（圖a）

日期：即日至2019年1月6日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：K11中庭（G/F）

（4）夢幻光環樹

「光之躍動」

同樣是由AaaM設計的「光之躍動」裝置，是一個大型互動燈飾！以150個空中光圈構成耀眼的光環樹，掛在戶外半空，大家只要在指定位置跳起，即可將光環樹的燈光由藍色轉為紫色；更可以與朋友合作，集合三3人的力量同一時間於指定位置跳起，啟動「JACKPOT終極之閃動」效果。（圖b）

日期：即日至2019年1月13日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：露天廣場（G/F）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

相關字詞﹕放假去哪兒 食買玩 好去處 聖誕節

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