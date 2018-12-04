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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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化身聖誕特工挑戰數碼世界

【明報專訊】大小朋友們，準備好在這個聖誕化身特工，接受聖誕特工任務沒有？

虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及電子競技等數碼娛樂近年愈趨普及，數碼港商場為此於今個聖誕化身數碼娛樂熱點，推出「聖誕特工學園」虛擬世界任務大挑戰，將整個中庭變成科幻網絡世界，為大家帶來一個奇幻聖誕。大家可以化身成聖誕特工，接受一連串的虛擬世界任務，挑戰多款動感互動遊戲。

大家只要下載「聖誕特工通行證」手機應用程式，便可參加「聖誕星星大追蹤」擴增實境（AR），在商場不同角落尋找聖誕老人遺失的聖誕星星。之後可在商場四個特定的區域以不同的場景體驗遊戲，聖誕特工要在虛擬實景中不停「暴走」，在有限時間內鬥快「搶走」彩色星星。參加者收集到指定分數後，並於數碼港商場內消費滿$300，便可憑電子禮物換領券及消費收據換取聖誕Q版LED光纖燈一個。

■INFO

「聖誕特工學園」虛擬世界任務大挑戰

日期：即日至2019年1月1日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：數碼港商場

查詢：3166 3111

■送聖誕Q版LED光纖燈

數碼港商場送出20份聖誕Q版LED光纖燈予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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