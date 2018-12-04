家家有禮：走進冬日森林會動物朋友

【明報專訊】香港新晉插畫師Knoa Chung（鍾穎兒）創作的「La La Woodland」（啦啦森林）一眾森林動物今年聖誕現身於港鐵公司旗下五大商場︰青衣城、綠楊坊、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，而綠楊坊將搖身一變幻化成冬日森林，等候大家前來。
位於正門的「森林樹屋」會有一班La La Woodland動物朋友以聖誕派對裝束現身，動物樂手都在演奏樂器以增添喜慶氣氛，樹屋四周佈滿聖誕禮物、五光十色的燈飾與小型聖誕樹圖案，恍如置身聖誕小村落，瀰漫滿滿聖誕氣氛！樹屋內更蘊藏微珍館，放置兩個迷你場景佈置，猶如走進小狐狸「花仔」及樹熊Uncle Ko的生活場景中。而2樓更設「森林拍照區」供影相打卡，讓一家大小與啦啦森林動物溫馨留影，共度甜蜜聖誕！
■INFO
冬日森林在綠楊
日期：即日至2019年1月1日
時間：中午12:00至晚上10:00
地點：荃灣綠楊坊
查詢：2493 2369
■送La La Woodland布袋及貼紙
綠楊坊送出La La Woodland特別版布袋及限量版貼紙各10份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第219期]