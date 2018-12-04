家家有禮：走進冬日森林會動物朋友

位於正門的「森林樹屋」會有一班La La Woodland動物朋友以聖誕派對裝束現身，動物樂手都在演奏樂器以增添喜慶氣氛，樹屋四周佈滿聖誕禮物、五光十色的燈飾與小型聖誕樹圖案，恍如置身聖誕小村落，瀰漫滿滿聖誕氣氛！樹屋內更蘊藏微珍館，放置兩個迷你場景佈置，猶如走進小狐狸「花仔」及樹熊Uncle Ko的生活場景中。而2樓更設「森林拍照區」供影相打卡，讓一家大小與啦啦森林動物溫馨留影，共度甜蜜聖誕！

■INFO

冬日森林在綠楊

日期：即日至2019年1月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：荃灣綠楊坊

查詢：2493 2369

■送La La Woodland布袋及貼紙

綠楊坊送出La La Woodland特別版布袋及限量版貼紙各10份予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第219期]