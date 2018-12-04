家家有禮﹕柏靈頓帶你遊英倫

【明報專訊】英國人氣小熊Paddington柏靈頓今個冬日親臨香港黃金海岸。不經不覺，這隻可愛小熊已經60歲了﹗適逢60周年，今個聖誕黃金海岸商場與柏靈頓合作，首次以電影版的柏靈頓造型立體呈現，讓牠穿戴紅帽子充當小導遊，帶領大家游走倫敦小角落。超過2米高的經典雙層Routemaster「紅巴士」，由柏靈頓充當司機，帶大家踏上英倫之旅。現場另設傳統紅郵筒，柏靈頓更貼心打造特別聖誕印章，每個大小朋友都可於郵局內蓋上柏靈頓印章，將聖誕祝福送予摯愛。