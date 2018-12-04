家家有禮﹕柏靈頓帶你遊英倫

【明報專訊】英國人氣小熊Paddington柏靈頓今個冬日親臨香港黃金海岸。不經不覺，這隻可愛小熊已經60歲了﹗適逢60周年，今個聖誕黃金海岸商場與柏靈頓合作，首次以電影版的柏靈頓造型立體呈現，讓牠穿戴紅帽子充當小導遊，帶領大家游走倫敦小角落。超過2米高的經典雙層Routemaster「紅巴士」，由柏靈頓充當司機，帶大家踏上英倫之旅。現場另設傳統紅郵筒，柏靈頓更貼心打造特別聖誕印章，每個大小朋友都可於郵局內蓋上柏靈頓印章，將聖誕祝福送予摯愛。
除了柏靈頓及英倫街頭裝置等拍照打卡位，黃金海岸商場更首次舉辦倫敦傳統聖誕慶祝活動「聖誕布甸跑」（The Great Christmas Pudding Race）活動，參加比賽的小小跑手要手持英式傳統布甸道具、跨過競技障礙來完成賽道，報名詳情可留意黃金海岸商場網站及facebook專頁。於商場消費滿指定金額，更可換領柏靈頓旅行頸枕，讓可愛小熊成為你的最佳旅伴！
INFO﹕
香港黃金海岸Paddington柏靈頓「熊」抱聖誕
日期：即日至2019年1月2日
時間：中午12:00至晚上10:00
地點：屯門黃金海岸商場
查詢：2452 6566
■送柏靈頓旅行頸枕
香港黃金海岸送出20份柏靈頓旅行頸枕予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。（圖2）
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第219期]