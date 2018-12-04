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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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家家有禮﹕聖誕小鎮雲集人氣玩具

【明報專訊】聖誕節快到，大家準備好買禮物送給朋友了嗎？大埔新達廣場在這個普天同慶日子為大家送上「聖誕玩具小鎮」，於一樓設置一個近2米高的巨型聖誕啤啤玩具盒及2米高的大型模型零件裝置，給大家盡情拍照；同時，場內雲集適合大小朋友的人氣玩具，當中包括多款最新產品；而Hello Kitty、PJ Masks、Star Wars及Disney更會推出獨家玩具優惠套裝，並以優惠價發售。同場亦有逾百款不同主題的扭蛋，包括女孩子至愛SANRIO角色造型、可愛的鬆馳熊造型及活潑調皮的蠟筆小新造型等等；同場更設特價扭蛋區，5元便可扭得心頭好。

活動期間，憑場內任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額，除了可換取商場及餐飲禮券外，於指定日子更可換領精美聖誕禮物籃，名額有限，換完即止，想買一份合適的玩具作禮物便不要錯過了。

INFO﹕

新達廣場 聖誕玩具小鎮

日期：即日至2019年1月2日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：大埔新達廣場一樓展場

查詢：2653 8886

■送模型玩具

新達廣場送出20份玩具予《Happy PaMa教得樂》讀者，包括FIGUARTS ZERO鬆弛熊或懶熊妹模型及達摩俱樂部HELLO KITTY、梳乎蛋或MY MELODY模型。名額20個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。（圖2-3）

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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