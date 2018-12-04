家家有禮﹕聖誕小鎮雲集人氣玩具

【明報專訊】聖誕節快到，大家準備好買禮物送給朋友了嗎？大埔新達廣場在這個普天同慶日子為大家送上「聖誕玩具小鎮」，於一樓設置一個近2米高的巨型聖誕啤啤玩具盒及2米高的大型模型零件裝置，給大家盡情拍照；同時，場內雲集適合大小朋友的人氣玩具，當中包括多款最新產品；而Hello Kitty、PJ Masks、Star Wars及Disney更會推出獨家玩具優惠套裝，並以優惠價發售。同場亦有逾百款不同主題的扭蛋，包括女孩子至愛SANRIO角色造型、可愛的鬆馳熊造型及活潑調皮的蠟筆小新造型等等；同場更設特價扭蛋區，5元便可扭得心頭好。