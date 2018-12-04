童讀好書﹕讓孩子擁有小小空間 獨處激發奇思妙想

文︰顏燕雯

這個年頭孩子的時間表都排得滿滿的，有時真令他們喘不過氣。爸媽有沒有想過，有些時候讓孩子一個人自由選擇做什麼，哪管是放放空、無所事事，也許令他們的思考和想像空間變得更廣闊？Life Reading繪本館顧問王淑蕙（Apple）說：「『Me Time』，即獨處的時間，但獨處並不等於孤獨，Me Time是指在那個時候你可以做自己喜歡的事情，甚至是什麼都不做，但不等於要抽離群體孤獨地生活。」

小狐狸想像力大冒險

不如先看看這本《小狐狸要離家》。這並不是一個關於離家出走的故事，而是一場想像力大冒險。小狐狸對於自己總是只能在家門前的那片草地上玩耍感到沒趣，於是牠想像了一次屬於自己的驚險旅程，包括穿過一大片森林，先碰到了熊，再智取老虎、大象、猴子和鱷魚等，再乘風破浪到達世界的盡頭。Apple說：「其實小狐狸從頭到尾也沒有行動過，只是牠在想像去一闖天下。我們留意到，故事中牠向媽媽講述自己的歷險過程，即使在途中遇到任何困難，牠都是用自己的一套想法和解決方式，不用別人幫忙；另一方面，牠沒有抽離群體生活，因為媽媽一直都在旁，最後媽媽說想念牠，請牠回家，小狐狸才急不及待的折返。就好像有時候我們給自己一個獨處的機會，之後再回去跟別人相處時，會覺得更有意思。」

另一本《如果你有一個想法？》是一個很有趣的故事。「我們除了實在的感受，也會有一些想法，只是有時候這些想法未必會宣之於口，只會潛藏在內心深處。只有在一個人閒下來時，我們才會想一想它。」Apple說。《如果你有一個想法？》就是把「想法」形象化，變成了一隻像雞蛋的物體，整天跟隨着主角。主角最初不想別人看到它，到後來「蛋」生了腳，主角也愈來愈不介意把它介紹給身邊的人，哪管旁人不認同或不接受。作者以蛋形的角色，象徵「想法」初生時微小而脆弱，同時蘊含生長變化的潛能。最後因為主角與「想法」再不能分開，奇妙的事情發生了，它長出翅膀飛了起來，而頭上的皇冠也轉到了主角身上。「這繪本把抽象的事物具體地表現出來，令小朋友更易明白，它不是一個有起承轉合的故事，但能鼓勵大家接納自己的想法。」

「別來煩我！」 大人也需獨處

小朋友需要獨處，其實大人也一樣。《別來煩我！》就是以老婆婆為主角，她要照顧家中30個孫兒，吵得她完全無法專心。最後，她忍不住大吼一聲「別來煩我！」便收拾包袱離家出走，其實她只想安安靜靜地為孫兒們織毛衣。她走進森林、爬上山頂，甚至登陸月球，連外星人都在騷擾她，令她無法專心。最後她走進了黑洞，才能好好完成工作。從黑洞打開門回到家，便又喜孜孜的把毛衣送給繼續吵吵鬧鬧的孫兒們。「我們在生活中，有時委實被身邊大大小小事煩擾着，但我們也許都只是想專心去做好一件事。所以，有一個小小的地方給我們躲起來，與自己好好相處，事情很快便會完成，而我們卻能重新帶着開開心心的心情回去原來的地方。」Apple說。

[Happy PaMa 教得樂 第219期]