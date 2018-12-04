家家有禮﹕小雲小吉同你玩轉聖誕

【明報專訊】來自天神村的天才科學家則卷千平博士，今個聖誕首度聯同珍寶珠推出聯乘實驗，把創作力量同幻想推至高峰！一向喜歡研發新奇趣怪發明的則卷千平博士，為大家帶來合共佔地逾5500平方呎的「IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華」，一眾天神村朋友包括小雲、小吉、傻瓜超人、粉紅屎屎、草菇小姐等，分別進駐將軍澳東港城及葵興life@KCC，與大家「反」轉聖誕。
此外，商場亦為粉絲們精心預備了5款期間限定禮品，於12月指定日子在個別商場內消費滿指定金額，即可換領IQ博士×珍寶珠獨家限定精品，將聖誕嘉年華帶回家中。
INFO﹕
IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華
日期：即日至2019年1月6日（東港城至12月27日）
時間：上午10:00至晚上10:00
地點：將軍澳東港城、葵興港鐵站E出口life@KCC
查詢：2628 7399（東港城）、2400 8000（life@KCC）
■送趣怪小雲USB
東港城、life@KCC送出15枚趣怪小雲USB予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。（圖2）
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第219期]