家家有禮﹕小雲小吉同你玩轉聖誕

【明報專訊】來自天神村的天才科學家則卷千平博士，今個聖誕首度聯同珍寶珠推出聯乘實驗，把創作力量同幻想推至高峰！一向喜歡研發新奇趣怪發明的則卷千平博士，為大家帶來合共佔地逾5500平方呎的「IQ博士×珍寶珠聖誕嘉年華」，一眾天神村朋友包括小雲、小吉、傻瓜超人、粉紅屎屎、草菇小姐等，分別進駐將軍澳東港城及葵興life@KCC，與大家「反」轉聖誕。