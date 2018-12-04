家家有禮﹕Pokémon大量亂入黃埔

適逢電影《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》將於12月13日上映，黃埔天地與電影合作，創作出「風來城」市鎮裝置，同場有近百隻皮卡丘組成兩米高的聖誕樹。12月8及22日下午將舉行「皮卡丘及伊布抱抱會」，除了穿上聖誕裝的皮卡丘外，首次現身香港的伊布亦會出巡，跟大家近距離抱抱，快點來野生捕獲皮卡丘及伊布吧！

INFO﹕

黃埔天地Pokémon聖誕 「大量発生」企劃

日期：即日至2019年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：黃埔天地 查詢：2121 8344

■送皮卡丘收納袋

黃埔天地送出20個皮卡丘收納袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。（圖2）

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第219期]