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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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家家有禮﹕Pokémon大量亂入黃埔

【明報專訊】近年世界各地多次出現Pokémon「大量発生」事件，數以千百計的皮卡丘以不同造型跳舞、巡遊，令粉絲喜出望外！香港的朋友不用心急，今次皮卡丘率領一眾Pokémon「亂入」黃埔天地，與一眾訓練家見面，齊齊歡度聖誕！包括七米半高巨型充氣皮卡丘出現於「黃埔號」、船頭位置有巨型「精靈球造型」聖誕波，以及大量 Pokémon打卡位及燈飾裝置。

適逢電影《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》將於12月13日上映，黃埔天地與電影合作，創作出「風來城」市鎮裝置，同場有近百隻皮卡丘組成兩米高的聖誕樹。12月8及22日下午將舉行「皮卡丘及伊布抱抱會」，除了穿上聖誕裝的皮卡丘外，首次現身香港的伊布亦會出巡，跟大家近距離抱抱，快點來野生捕獲皮卡丘及伊布吧！

INFO﹕

黃埔天地Pokémon聖誕 「大量発生」企劃

日期：即日至2019年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：黃埔天地 查詢：2121 8344

■送皮卡丘收納袋

黃埔天地送出20個皮卡丘收納袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月11日，送禮詳情刊於報章。（圖2）

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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