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Happy PaMa 教得樂 第219期

Happy Pa Ma

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家長心聲﹕欣賞學校創意文化

【明報專訊】金先生育有一對女兒，長女在一年級時已隨父母從馬鞍山搬來大埔居住，但至小四仍無法轉到大埔讀書，幾年來飽受每天跨區上學之苦，直至銘恩小學出現，她的轉校大計才現曙光。金先生表示：「剛巧妹妹準備升小一，我知道有銘恩小學，就立即替她申請，亦慶幸在統一派位時獲取錄了。那時一直聽聞這間小學亦會開辦小五，等至8月中旬終於落實，當然馬上替姊姊報名，很開心她也考了入來！」

讓學生有機會自由發揮

與長女的舊校相比，金先生大讚銘恩小學是名副其實的Happy School，「以前姐姐讀的是傳統學校，壓力很大，每天都消磨在做功課、溫習默書、準備不同的評估和測驗上，但現在卻不同，兩姊妹晚飯前一定可以完成所有功課，飯後便可以玩、可以看圖書」。

他又特別欣賞學校的創意文化，「學校給學生很多自由發揮的機會，DreamStarter課程是其一，就是常識科的功課也很有啟發性。以每周《生活中的常識》為例，主要是鼓勵學生多觀察身邊事物，然後提出問題與老師一起研究、討論，我覺得很有意思。」

◆病都要上學

Jessica的女兒今年在銘恩小學讀小一，媽媽形容學校像充滿魔力般，改變了從前不愛上學的小妹妹。「女兒在K2已經常常找藉口不上學，做功課亦永遠拖拖拉拉。但自從來了這間學校，她的態度180度轉變，連病了也不肯請病假，老是嚷着要上學，我覺得很安慰。」

創造成就 不一定操練

大埔區有19間官津小學，當中不乏地區名校，何解Jessica偏偏替女兒選擇一間既無「往績」兼「短命」的學校呢？「因為我肯定傳統學校一定不適合我女兒，也很擔心家庭和諧氣氛會被一大堆功課破壞；相反，我覺得何校長的理念跟我很相似，要創造學生的成就，不一定要用操練的舊方法，還有很多創新的方法。思前想後，與其在傳統學校過『地獄』式生活，我寧願讓女兒來這裏做『白老鼠』了！」

[Happy PaMa 教得樂 第219期]

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