隱世好學校﹕逆流而行 假期「零」功課 還原「真」全日制

今年9月創校的新界婦孺福利會基督教銘恩小學，就決心「撥亂反正」，要做一間「真」全日制學校，包括每天設立導修課，午飯後不上學術課，周五提早放學之餘更不給抄寫功課，還學生一個真正周末假期。究竟一間屋邨小學有何法寶，能夠逆流而行呢？

文︰沈雅詩

如果不是大埔街坊，未必留意到今個學年，大元邨有一間新學校——銘恩小學。它是教育局為回應本學年大埔升小適齡學童驟增而設的一間「有時限小學」。雖然只得9年「壽命」，校舍亦只是沿用前孔教學院三樂周沕桅學校的「火柴盒」舊校舍，但一切都沒有窒礙銘恩小學校長何彥輝辦好這間學校的決心。這名年輕校長最想做的，是還原全日制的真義。

「做完功課未？」引發親子角力

「現在全日制的最大問題，是孩子沒有空間。上學時間已經很長，回到家裏，還要繼續做功課、溫習，以致學習真的變成『全日制』，佔據了小朋友一整天的時間。而家長和子女在學業上的角力也愈來愈大，彼此之間，就往往只有『做完功課未？』、『溫好書沒有？』等話題，全日制似乎影響了很多家庭的關係。」何彥輝說。

下午不上正規課 周五提早放學

因此開辦銘恩小學時，他和一班教師團隊已堅定不移，誓要辦一間下午不上正規課的學校。「我們沒有以往的歷史包袱、固有的文化包袱，可以很大膽做一些創新及想做的事情，又或者走一條我們覺得對的路，重點是要釋放空間給孩子。」

要拆牆鬆綁，必須從多方面落手，先由課程編排說起。銘恩小學逢周一至四，午飯後便不再上學術課，用作上周會、生命教育課、DreamStarter課程及多元智能活動；周五更把原來下午3:15的放學時間提早至12:50，讓學生早點回家鬆一鬆。

課時符合教局要求

何彥輝強調，銘恩小學沒有亂來，一切依足指引，不論在總課時、各科時數及比例上，均符合教育局要求。「教育局有指標，但亦存在很大彈性，學校只要符合局方訂定的課時門檻就可以了。」那為何很多學校需要學生上足5天課呢？他笑言：「那是因為很多學校的課時已經遠遠超出教育局所要求。有否收窄空間？那就視乎學校的選擇。」

不被教科書「框死」

不過，面對密麻麻的課程，不少學校全天候上課也嫌不夠，銘恩小學又怎可能變相行「半日制」呢？「很多人都誤解了什麼是『課程』，以為教科書就是課程，於是老師就限定自己要在這個學年教完那4冊教科書，否則就不合乎進度了。」但在何彥輝眼裏，只要參照教育局的課程框架，讓學生在6年裏掌握到所需學的，教多少冊教科書，根本不重要。

「我經常告訴老師，不要被教科書『框死』自己，要懂得增刪、調整，甚至可以買少一冊書，騰出空間來做一些校本課程。我們必須懂得捨和取，要放下某些東西，才能把更加好的東西放在課程內。」

重視DreamStarter生命教育

何彥輝所指的「更好東西」，包括被他納入在課時內的DreamStarter課程（鼓勵學生「尋夢」，以創新思維解決問題和完成夢想）、生命教育課等。「獲得知識有很多方法，不一定要靠死記硬背和操練。像DreamStarter，就是一個自主學習的課程，最重要讓小朋友知道自己需要學什麼、為什麼要學及怎樣學，當中他們會有很多經歷；生命教育課則希望強化小朋友的內在價值，包括怎樣評價自己、如何與人及與大自然相處，培育全人成長。」

紓緩測考壓力 鼓勵「分拆」功課

重新規劃課程固然重要，但何彥輝「重中之重」的任務，是要紓緩學生和家長的功課和測考壓力，於是他多管齊下。除響應教育局呼籲，每天下午撥出20分鐘上導修課外，他還鼓勵老師「分拆」功課，甚至化作課堂評估。「以做作業為例，傳統以來，老師都是教完一整課書才派作業給同學回家做的，那麼小朋友有可能需要一次做兩頁。但現在，我會鼓勵老師，教完那部分，便立即請同學在課堂上完成那部分的作業，一來老師可當這份功課是一個進展性評估，即時知道學生能否掌握所學；二來學生在學校做了，就不用回家做。」

周末功課：睇書陪家人

採訪當日，記者訪問了多名學生和家長，他們皆異口同聲表示，功課量的確很少，周末假期很多時更是「零」功課！「零」功課？對香港大部分小學生來說，簡直是天方夜譚！「星期五放學後，我們最希望小朋友有時間看書、陪伴家人、做自己喜歡做的事，但假如星期五又給他們抄寫式功課的話，那麼，星期六日，很可能又是用來做家課了。我們不想這樣，於是星期五刻意只安排閱讀功課，請他們回家看書、查資料就是了。」

香港家長和學生，最普通的假期「節目」就是做功課和溫習。何彥輝解決了做功課的煩惱，那麼測默又如何安排？他表示，銘恩小學依然維持一年3次的總結評估，好讓老師及家長了解學生的學習進度；至於中英默書，則是突擊舉行，「這樣做，是想把學習責任還給小朋友，也不想家長費心神替孩子溫書，甚至引發親子衝突。所以就索性不預告何時默書，隨機地進行」。

默書滿分 可自選功課量？

但他補充，每次默書前，都會給予學生十餘分鐘時間溫習，而且默的字不多，小朋友有足夠能力應付。何彥輝還想出一個「利誘」學生的妙法，默書滿分的話，可從老師手上取得一個「功課我話事」的「王牌」，為了這張「王牌」，學生們竟熱切期待默書的來臨呢！「只要同學出『王牌』，把它貼在生字簿上，他就有權選擇每個生字抄多少次，而不用像其他同學般，一定要依老師規定抄四五次，同學選擇只抄一次亦無問題。」

何彥輝解釋，這個亦是貫徹銘恩小學所提倡的自主學習精神。「如果學生明明抄一次已經學會，在下次默書時同樣拿到滿分，那又何必硬要他抄四五次呢？相反，假如小朋友選擇了抄一次，但在下一次默書時卻不能把生字默寫出來，他便會反思是否需要調整學習策略，當下次再有機會拿到『王牌』時，或許就會選擇抄兩三次。」

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[Happy PaMa 教得樂 第219期]