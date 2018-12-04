時至今日，雖然內地有大量廉價紮作，但香港紙紮師傅的高超工藝依然搶手，一條百多米長金龍，售價可高達七位數字！

來到位於筲箕灣永華商場的紮作店「雄獅樓」，小小店舖內，年紀輕輕的紮作師傅許嘉雄正埋首用竹枝製作金龍的龍頭框架。這個龍頭差不多有兩米高，「現時還未撲上沙紙及裝飾物，完成後會更巨型」。他說這條金龍可說是近年罕見的「香港製造」，「因為製作一條金龍費用很高，視乎金龍的長度及要求，在香港製造至少要數萬元以上，所以很多人會改到內地或泰國訂製，最便宜只需萬多元」。

「港龍」澳洲舞動半世紀

許嘉雄表示，今次這條由澳洲本迪戈（Bendigo）金龍博物館訂製的金龍，由五十多節龍身構成，全長百多米，售價達七位數字。「其實對方在一年前已跟我們接觸，起初以為他們只是問價，誰不知相隔一年竟確認由我們製作，相信是看中香港人的手工，即使價錢較內地貴也在所不惜。」他補充說還有另一個原因，「大約五十年前他們也曾來港訂龍，當年他們找的是灣仔羅安記，至今這條龍仍每年在澳洲舞動，非常耐用，手工亦很精細，所以相信如果羅安記有後人繼承紮作事業，澳洲方面應該也會繼續找他們製作」。

由於製作金龍及舞龍需要很多人手，花費不菲，所以許嘉雄說上世紀八十年代前舞龍的機會不多，只會在重要神誕或英女王訪港才出現。記者翻查昔日報章資料，發現一九五三年《工商晚報》曾有一段關於舞龍費用的新聞，內容是五行商會原計劃舞金龍慶祝英女王加冕，預計需花費四萬二千多元；參考當時的物價，買一層樓只需萬多元，難怪很少有舞龍機會。許嘉雄笑說，從前紙紮店製作一條金龍，即有錢買起一個舖位，「但現在即使是七位數字收費，在香港連一層樓也買不起」。

壞分子標籤 昔日出獅難

不論舞龍或舞獅，在傳統習俗中，都有喜慶吉祥、辟邪退疫的意義。香港龍獅節籌委會副召集人夏德建說最早於漢朝時，每逢秋祭都有舞龍舞獅的習俗。不過，香港在上世紀八十年代以前，武館很少出動獅隊，每年可能只得兩三次機會，一來當年武館出獅時常發生打鬥，二來在電影渲染下，武館中人亦被標籤為壞分子，「要出動獅隊，先要到該區警局遞交所有人員的姓名及證件號碼等個人資料，才能成功申請許可證，就連在校內推動舞獅運動，也要先得到警方批准，甚至會有警員到場，確保不是非法社團活動」。他說影響所及，很少有年輕人主動來武館學武或舞獅。後來經同業積極推廣，形象大有改善，更開始有商界邀請獅隊在開張或特別活動上演出，讓武館的獅隊有更多出動機會。現時每年更有香港龍獅節，吸引外國旅客訪港欣賞龍獅文化。

姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池說，年少時很期望每年可以舞獅的日子，「以前的獅隊，可說是除了拳腳及刀劍功夫之外，另一項武館象徵，不過出動機會很少，以我師公周漢興開設的武館為例，每年幾乎只有天后誕及譚公誕出獅，所以每次出動前一晚都會開心至失眠」。他說九七香港回歸可說是舞獅界的轉捩點，「回歸後多了節日慶祝，加上不少商界人士覺得舞龍舞獅是傳統習俗，開始樂意邀請獅隊出席，以我們的獅團為例，現時每年也有近三百場演出，同時亦會參加不同賽事」。

變運動訓練 吸引年輕人

現時舞獅已跟以往大大不同，姜偉池說以往學舞獅，先要拜入武館名下，練習基本武功一年，待師父首肯，才有機會接觸舞獅。「不過，現時教導年輕人舞獅，已不可用這種方法，否則相信他們很快會退出；我們已將舞獅發展成一種運動，可以通過運動訓練去強化舞獅時需要使用的肌力，不一定要修習武術，而且一開始已讓他們舞獅，可以吸引他們繼續練習，傳承這項傳統文化。」不過，姜偉池說也有學員在之後會要求習武，「始終舞獅要舞得好看，有武術底子會較有優勢，特別是一些拋獅頭的動作，如沒有配合吐納或步法，勁度始終較遜色」。

■龍身 細緻（圖）

採青 反清復明？（圖）

破解 筷子青陣（圖）

三國 佛山獅（圖）

記者：周群雄

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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