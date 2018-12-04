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李創偉參與明哥派飯 助養兒童 舞林高手行善尋回簡單快樂

【明報專訊】李創偉俊朗健碩，能輕易吸引別人眼球；在社交媒體上，更不乏吃喝玩樂照片。驟眼看，他是不愁衣食的有錢仔。「我只是一個普通人。」李創偉卻如此說。他是跳舞高手，除擔任舞室導師亦是職業舞蹈員和model，跟不少香港人一樣，以「四仔主義」為人生目標，希望盡早完成置業（屋仔）、買車（車仔）、結婚（老婆仔）和飼養寵物（狗仔）的理想，難得的是他投入善事，跟學生組團參與深水埗明哥派飯活動，不定期探訪老人院和殘障人士機構。

80後的李創偉（Catry），在屋邨長大，從小和父母姊姊一家六口同住。父母給他很大的自由度，即使家境不富裕，也偶爾滿足他買玩具買Game Boy的要求。在學校，他樂於當中游者；放學後，則跟鄰居同伴通處跑，或幫忙媽媽在菜檔看舖，在平淡安穩的日子長大，造就他隨遇而安的性格，遇上無傷大雅的小衝突，通常一笑置之，不會反對抵抗，選擇順其自然的方式去面對。

「年少時，有段時期跟外婆同住，我更能體會長輩的期望其實很簡單，便是活得四四正正、人模人樣已很不錯了。」當時，Catry已兼職model和跳舞掙取外快，「畀到少少家用」，後來他在電視台的跳舞比賽得到季軍，更讓婆婆以他為榮。

天性好動 習舞兼職模特兒

Catry的中學時代，正值日本潮流文化在香港的全盛時期，年輕人愛看日劇，男團SMAP、歌手安室奈美惠更是不少香港人喜歡的偶像明星。「那時很流行跳para para（源於日本的潮流舞步，以手部動作為主）。」天性好動的他，和朋友外出娛樂的其中一個活動，就是在遊戲機舖玩跳舞機，也因此令Catry對跳舞產生興趣。「剛巧大家經常流連的café，隔壁正是一間舞室，於是幾個朋友柴娃娃湊熱鬧報名，跟miss學跳Jazz。」

習舞數年，Catry開始有上台演出機會，加上外形不俗，他還兼職做model，替品牌拍宣傳廣告，曾參與香港電台電視節目《春風伴我行》拍攝。「在台上跳舞是很high的，像上身似的；無論在後台有多病多累，一出去總是精神抖擻。」

起初，Catry會不自覺迴避觀眾視線，漸漸地，他掌握到舞台節奏，不單習慣跟觀眾自然交流，亦跟台上拍檔產生默契。Catry自言頗享受這種和人接觸交流的互動，於是他在完成時裝設計課程後，在別人推薦下，成為一名職業舞蹈員，除了接job表演，他還在舞室擔任導師，指導學生習舞，強健體魄。「這一行講求人脈關係和建立信譽，所以我很感激那些願意在工作上向別人推薦我，或起用我的前輩。」

商業舞蹈活動，往往要在短促的時間內，完成排練準備。「若我接了一場籌款晚宴，要先跟導演或負責人了解晚會主題，以便設計和編排舞步，準備配樂和配搭服飾打扮。假如宴會以懷舊為題，我便可能編排社交舞風格的舞步，預備1970、80年代的流行樂曲和服飾。如果有嘉賓演唱，亦要預早跟導演溝通，安排現場怎樣走位，以配合整個活動流程。」

Catry覺得從Jazz開始習舞，有助他建立相對全面的跳舞技巧，在表演其他種類舞蹈時，更容易適應和上手。「一般宴會或商場活動，我們往往只有一兩天，甚至更少時間預備，所以跟拍檔建立工作默契，十分重要。」

擔任舞室導師，亦是Catry的主要工作之一。學生的年齡層遍及中學生、辦公室白領，以至退休人士。他說前來報名習舞的，多是希望透過運動減壓，放鬆心情，又或鍛煉肌肉伸展，強健體魄。至於教學內容，除了配合他們的程度和要求外，原來也跟當時的潮流文化扯上關係。「現時韓風盛行，便有多些學員想學K-Pop風格的舞步。」Catry自認是一個嚴格的導師，在個多小時內，能跳多久便跳多久，用盡課堂時間練習。「有個跟我練舞十多年的退休人士，早前跟我說在外地旅行潛水時，只需要消耗半支氧氣瓶！可見她習舞後體能極佳，心肺功能也相當好。」他笑道。

在社交媒體上的Catry，不是分享美食，便是四處旅行，或是在表演和做model時拍下的工作照。剛過去的10月，他便去了南美洲秘魯旅行。相片中的他，不少是突顯他健碩身材的造型照。「Instagram和facebook的確是一個很好的宣傳平台，客戶多透過它們來認識我，找我casting和拍廣告。」在IG上擁有4萬多粉絲的他如此解釋。「現在，我會視它們為發揮自己影響力的渠道。

那現實中的Catry是怎樣呢？他的日常行程，一般是根據學生的book堂狀况，往返舞室上課。很多時候，課堂編排在周六日的上午，又或是在平日的晚上，連續2至3節。而登台表演或廣告model這類非恆常的工作，便安排在每周課堂之間的空檔。為了保持身形，他盡量維持每天健身2小時，飲食方面，即使毋須戒口，也時刻注意食物分量和營養比例。

Catry的目標是上車買樓，置業安居，興趣是趁年輕時環遊世界。「下一站，我想去印度。」他每月將收入六成儲起，在個人努力加上家人支持下，終在三十而立之年，成功在香港置業。

與舞蹈學生籌款、探訪老人院

教舞多年，Catry慶幸自己有一群長期跟自己習舞的學生，建立亦師亦友的關係。2010年，工作漸趨穩定的Catry，跟學生分享做善事的想法，當時中秋節將至，於是衍生出訂製月餅義賣籌款的方案。「義賣反應很好，月餅在朋友間已一掃而空。我們將善款捐往慈善機構，讓對方在內地支援村民興建水窖。」這次經驗，讓他察覺自己有能力連結力量，影響別人。漸漸地，「中秋做善事」成為Catry和學生之間一個傳統活動，大家更自發組成行動小組，義務分擔行政和聯繫的事務。多年來，Catry和學生除了每年舉行籌款活動外，還組團參與深水埗明哥的「北河同行」派飯活動，以及不定期探訪老人院和殘障人士機構。

4年前，Catry透過香港世界宣明會「助養兒童計劃」，分別助養來自孟加拉和印尼的一男一女。他亦間中替慈善機構舉辦的活動擔任義務排舞導師，教小學生舞步，讓他們上台公開表演。今年7月，他更參加助養者探訪團，親身前往印尼雅加達，探望他那11歲的助養小朋友Lily。在4日行程中，Catry走訪當地幾個社區，了解捐款如何幫助村民建立自立自足的生活。除興建學校讓適齡學童接受教育外，亦建設衛生設施改善居住環境，以及凝聚當地婦女，教授她們各類生活知識，例如理財儲錢、烹調營養食物和耕作技巧等。

行程其中一個重點，是Catry跟助養小朋友及其家人的聚會。透過翻譯人員互相了解和分享生活狀况。「猶記得Lily問我：『為什要幫助我們呢？』」我回答：『學習知識是很重要的。在我成長的過程裏，曾有很多人給我機會學習，所以我也希望你努力，將來有機會幫助別人。』」

「我印象最深的，是大家彼此認識，人和人之間聯繫很強。宣明會更特別訓練那些婦女，學習怎樣勸喻在街上流離浪蕩的孩童回校上課。」而他自己，更在跟一群小朋友遊玩時，在他們身上重新體會兒時那份「簡單直接的快樂」。

「當時他們在玩遊戲，望到我在旁站着看，便主動拉我加入。」起初，大家只是隨意地轉圈，Catry一時玩心大發，一句「Follow me」，便領着小朋友跳起簡單的舞步來。現場氣氛一下子熱鬧起來，最後，連在場的成人也被感染，紛紛加入參與跳舞。「香港人一般比較內斂，動幾下便停下來，他們或許覺得我這樣投入很有趣吧。」Catry笑道。「當地村民雖然貧窮，資源不多，但我肯定他們比香港人生活得快樂。」

對Catry而言，這是一趟大開眼界、發人深省的旅程。「我是普通人，做的不過是冰山一角，但大家只要不太計較，願意多做一點，肯定能成就些好事情。說不定有天我會在東南亞落腳，開設跳舞學校教小朋友呢！」Catry道。

■後記

多做一點 成就好事情

「我不是明星，沒有知名度；更不是有錢人，沒辦法捐很多錢。」以往曾有人質疑他做善事的動機，「跳舞就跳舞啦，搞咁多野做咩吖」，但他認為自己不過是在忙碌的工作當中，運用個人專長和影響力，抽空做一些能力所及的事情，藉此回饋社會。「我做的不過是冰山一角，但大家只要不太計較，願意多做一點，肯定能成就些好事情。」Catry和他的跳舞學生在思考如何將慈善活動搞得更具規模，「我在想能否設計些適合長者的簡單舞步，讓大家在探訪時玩得更投入盡興呢！」

■給香港的話

「盡己所能，關心身邊的人；少點怨氣，便能尋回簡單純真的快樂。」

■Profile

李創偉（Catry）

80後；身兼多職，除了是舞室導師、職業舞蹈員和model外，還是狗主。8年前，開始運用自己的專長和影響力，做好事回饋社會。

印尼探訪（圖）

感謝信（圖）

舞蹈演出（圖）

公仔收藏（圖）

文：陳芷寧

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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