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好生活：飼主必學傍身技 CPR救毛孩一命

【明報專訊】許多飼主視毛孩如家人，當牠們遇到意外，例如跌傷、中暑、傷口流血不止等，往往緊張得不知所措。有些情况更是命懸一線，若寵物的呼吸和心跳驟然停頓，跟人類一樣，需要及早施行心肺復蘇法（CPR），把握搶救黃金機會。飼主學懂幾招貓狗急救知識，一旦發生事故也懂得迅速應變，提高救活牠們的機會。

不止救人，只要有救貓狗的心，你也是「任何仁」，若受過相關訓練，可在危急時為受傷、患急病的寵物或需要幫忙的貓狗，在接受獸醫治療前，提供初步治理。香港聖約翰救護機構與香港獸醫學會定期合辦「寵物急救」課程，講解常見的寵物急症，以及正確急救方法，提升主人對寵物的護理水平，增加處理突發情况時的信心。

心跳呼吸停頓逾10分鐘 難救活

我們經常聽到的心肺復蘇法，在貓狗心跳和呼吸停頓時，同樣可以應用，幫助心臟恢復跳動，否則心跳和呼吸停止超過10分鐘，腦細胞死亡，即使趕到獸醫診所搶救，救活的機會亦微乎其微。

急救課程駐場獸醫劉懿嫺接觸過許多緊急個案，有一次，貓咪送抵獸醫診所時已沒有呼吸及心跳，估計是因排尿困難造成。「牠的膀胱因充塞着尿液，鼓脹得硬如石頭，當貓貓排尿出現困難，鉀會在體內逐漸增加，使得心跳減慢及變弱，若沒有適當治療，會有生命危險。主人如果在貓咪心跳停頓時及時施行CPR，有機會回復心跳，再配合獸醫的搶救及治療，可能有一線生機。」

她提醒，由於施行CPR時需要一定力度，或會對動物造成傷害，因此要確定寵物的呼吸及心跳已停頓，有需要才施行。

叫喊觸摸無反應 可施行CPR

假如叫喊及觸摸寵物也沒反應，牠們很可能已失去知覺，需盡快送往獸醫處治理，在危急關頭，主人有需要立即替寵物施行CPR。

第一步：檢查ABC

首先檢查氣道（Airway）是否暢通，若有異物阻塞氣道，要先移除；第二是觀察寵物呼吸（Breathing），留意胸口有沒有起伏；第三是循環（Circulation），在寵物後肢內側找出大腿股動脈，檢查其脈搏，如確定沒有呼吸和脈搏，立刻施行CPR。

第二步：施行CPR

1. 把寵物處側臥姿勢，於寵物後方作壓胸

2. 大狗：雙手垂直，手掌交疊，在寵物心臟位置按壓（圖一）。貓狗的心臟位置相若，大概在前肢手肘屈曲時，手肘碰到胸骨的位置

貓及小狗：一隻手掌放於胸部，手指按壓心臟（圖二）

每秒兩下，深度為寵物胸口厚度的三分之一。

3. 30下壓胸（約15秒）作2次口對鼻人工呼吸，緊閉動物口部，用力向鼻孔吹氣

4. 重複30下壓胸及2次吹氣，直至寵物回復心跳或送到獸醫診所為止

寵物急救課程

介紹寵物急救的基本原理，以及寵物常見疾病及緊急情况的處理，包括貓狗的心肺復蘇法。

日期：2019年1月13日

時間：上午9:00至晚上6:00

費用：$800

查詢：bit.ly/2Pyv4tc

主辦：聖約翰救護機構、香港獸醫學會

貓狗常見意外

指甲流血 肥皂止血

替貓狗剪指甲時，若牠們稍稍反抗，一不留神，容易剪得過多令指甲流血，由於流血量通常頗多，主人擔心不已。這些情况，不一定要送到獸醫診所，一小塊肥皂，也可替貓狗止血。劉懿嫺說：「先用沒酒精的消毒藥水（如Chlorhexidine或Betadine）清洗傷口，然後以小塊沾濕的肥皂（或止血粉）輕輕按壓傷口，用敷料蓋着，再加一層填充棉，最後以彈性繃帶包紮。切忌包得太緊，否則影響血液循環。」

傷口流血 先剃毛後處理

貓狗會因打架或玩耍時意外弄傷流血，劉懿嫺表示：「處理傷口時，先在傷口處塗潤滑劑，然後剃走附近的毛，由內向外剃，之後用不含酒精的消毒藥水冲洗傷口，再用紙巾輕輕印乾，最後在傷口上塗消毒或抗生素藥膏。有需要時替寵物戴上頭罩，以防牠們舔拭傷口。如傷口太深，應帶寵物求醫。」

跌倒後變安靜 小心休克

寵物跌傷，有可能導致內出血、膀胱撕裂、輕微骨折，但主人不易察覺。劉懿嫺表示：「有些貓狗更會因跌倒而受驚過度出現休克，變得安靜沒甚反應，顯得疲累，此時可能已出現血壓低、牙肉蒼白等休克徵狀，如果情况持續，寵物會有生命危險，若未能即時帶往獸醫診所檢查，應先把寵物置於籠中休息。」肌鍵、韌帶及肌肉受傷也會導致跛足，假如跛足情况輕微，宜把寵物置於籠中觀察，如跛足情况在24小時後仍未改善，要帶寵物求醫。

■有片睇

立即去片，學寵物急救技巧：

goo.gl/tkG2Xj

文：李佩雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

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