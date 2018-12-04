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薑之百味﹕純素薑醋 香甜易入口

【明報專訊】俗語云「早吃三片薑，賽過喝參湯」，薑據稱可解毒祛寒，常見於古代名方之中。綠色生活教育基金（Club O）總廚嚴鳳英自5年前起與義工團隊聯手，用本地有機薑製作純素薑醋義賣，款項用於Club O日常免費的素食推廣活動。薑醋是婦女產後常吃補品，嚴鳳英指其實「酸酸甜甜的薑醋，男士亦愛吃」。

黃耳腰果取代肉類

她指本地有機薑，薑味較坊間尸一般產品香濃，「很小的一塊已經夠味」。傳統薑醋加入豬手或豬腳，而Club O的純素薑醋則以黃耳、腰果、黑木耳等食材取代肉類。「我們將本地有機薑及天然發酵的八珍甜醋，煲足整整1個月，讓薑辣素溶於醋中，醋會變得香甜易入口，加入養生食材後再多煲兩日。」記者盛一碗細嘗，薑醋酸甜微辣十分開胃，而薑塊甜若梅乾。

除了純素薑醋，嚴鳳英還研究食譜，製作不同的薑加工食品。「將薑演化為不同食材，如以麻油煮熱薑片存起，食麵也可加進數片為佐料，製成薑蓉煮菜時調味，融於日常飲食。」

■全部都係「薑」工作坊

Club O將開辦本地有機薑加工班，教大家以薑入饌，製作古法素薑醋、麻油薑片、暖身薑茶及薑蓉醬。

日期：12月15日（周六）

時間：下午3:00至5:00

地點：旺角亞皆老街80號昌明大廈7樓

費用：非會員$320；會員$290

查詢：2619 0000

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