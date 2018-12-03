伊人醫事：掌握「生理周期」

女人「善變」因四種荷爾蒙作怪

在短短一個月內，女士能夠從溫柔可愛的天使，變成暴躁可怖的母老虎，然後又變回天使；或者由精明能幹的女強人，變為多愁善感的林黛玉。其實這一切，主要源於體內四種女性荷爾蒙：卵泡刺激素（follicular stimulating hormone）、雌激素（estrogen）、黃體刺激素（luteinizing hormone）、黃體素（progesterone）。它們那丁點兒的上升或下降，主宰着女士的喜怒哀樂、情緒起伏，甚至直接影響到生活和前途！

如果不想被荷爾蒙控制你的思想和表現，女士就需學會掌握它們的規律。做法是：在日曆上，記錄每天的身體徵狀和心理狀况，以及其程度高低。連續記錄數個月，持之以恆，你可能就會發現當中的規律，從而預測出自己在下個「生理周期」中，每一個時段（甚至每一日）的狀態。

撇開少數患有荷爾蒙失衡（先天或後天）的女性，大部分人的生理周期是28日左右。每個女性的生理周期都有差異，時隔有長有短，有準確、有紊亂；而徵狀也因人而異，有的嚴重，有的輕微，還會受外界因素影響，例如生病、吃藥、壓力、睡眠等。

了解自己 妥善安排日程

倘若你很清楚自己哪一段日子比較精力充沛，哪幾天特別怠倦疲累，或者預計到何時會心平氣和、何時情緒不佳，就可以根據情况，妥善地安排作息時間及日程表。

例如，「月經來潮」（第1至7日），當下腹疼痛、沒精打采的時候，應盡量減少工作量和應酬，增加睡眠時間。而之後的「卵泡期」（第8至14天），卻是身心狀態最佳時期，可以趁體態輕盈、腦袋靈活，作多方面的新嘗試，也適宜下重要決定。接着是「前黃體期」（第15至21日），雌激素逐漸下降，黃體素穩步上升，身體會出現水腫，工作繁重時容易怠倦，女士該避開濃味飲食，減少手腳浮腫。

到了「後黃體期」時（第22至28日），「經前症候群」全面爆發，就必須避免心急衝動、盛怒之下亂說話；最好是專心一意地善待自己，安排放空、冥想、休息和娛樂的時間，多吃有營養的新鮮食物，做些運動以釋放令人快樂的「安多酚」等。

即使遇上不遂心的事情，也不要憤怒着急，應先冷靜地告訴自己：「其實事情並沒有那麼糟，只不過是我體內的雌激素和黃體素稍微有變而已。等過幾天，水平恢復正常，我看待此事的心情和想法，又會截然不同！」

文：許嫣（病理學專科醫生）