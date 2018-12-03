全民好性：無性戀──小眾中之小眾

對男女都無性趣

和無性戀女生Anson接觸，她經過十幾年探索，認為自己是一名無性戀者。她自小在香港長大，曾經為了解自己的性感受及性傾向而和男、女生拍拖，但都感受不到性吸引，每一次親密接觸，包括身體接觸及性關係都感到厭惡，家人和當時的伴侶曾質疑她是中國人所稱的「石女」。

Anson感到自己被排除在主流異性戀社群，甚至同性或雙性戀性小眾社群之外，是小眾中之小眾。她曾求助於輔導人員，包括社會工作者、家庭治療師、性治療師，但往往被專業人員用《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM）診斷為「女性性功能失調」。

同樣需要情感依戀

雖然對性行為興趣不大，Anson感覺自己有情感的依戀，仍然享受與伴侶共處。經過多年看文獻及自我探索，她終於理解自己是一名無性戀者，開始明白在戀愛中只要找到適合伴侶，互相配合理解便可。她認為無性戀是一種性傾向，用於描述那些不從任何人身上感受到性吸引的人，但他們一樣有豐富的情感需求，可以談戀愛。她接觸的無性戀者性別很多元，有男性、女性、跨性別等。Anson透過自身經歷，認為性傾向偏見致很多處於異性戀主流之外的人，感覺自己不正常，被病化或被孤立。

新指引：非精神病或性功能失調

國際著名期刊Archives of Sexual Behavior，在十幾年前已經開始關注無性戀的議題和研究，今年刊登了一項有關200多名中國無性戀者研究，讓我們看到無性戀現象是跨文化存在。而在2013年出版的最新版本DSM-5中，對於無性戀者特別註明——如求助者經過探索，了解自己的性傾向是無性戀者，輔導人員要尊重他們自我界定的性傾向身分，不適合診斷為性功能失調（Sexual Dysfunction）。無性戀者是一種性傾向身分認同（identity），而非精神病或性功能失調。

無性戀者在主流輔導中被病態化，在家庭及性小眾社群也被邊緣化，他們希望被了解、被去病化、被看見、被接納。

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系助理教授）