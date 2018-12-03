醫言有理：重編基因影響後代

父親的「精子」（Sperm）和母親的「卵子」（Egg）結合成為「胚胎」（Embryo），內含「基因密碼」（Genetic codes），控制細胞蛋白質的製造及新陳代謝，從而操縱細胞功能。細胞基因密碼一半來自父親，一半來自母親，共同決定嬰兒出生後的體質和形態。

基因科技一日千里，現已有多種方法改變細胞的「基因排列」（Gene sequences），甚至控制細胞製造某種蛋白質的功能，包括「基因治療」（Gene therapy）為細胞引入新基因、「重編基因列序」（Gene editing）更改基因的原有排列、「基因沉默」（Gene silencing）使用遺傳技術來降低基因的表達水平。

這些基因科技可應用於不同類型的細胞，體外細胞的基因受到改變，回輸入患者體內，可作治療疾病之用。單一基因出現變異而致病（Single gene defect），如缺乏「第八血凝固因子」（Factor VIII）的「血友病」（Haemophilia），「基因治療」可提供一個正常的基因，取代本身已變異的基因。

基因技術亦可應用於「癌症免疫治療」（Cancer immunotherapy），例如「嵌合抗原受體T細胞」（Chimeric Antigen Receptor T Cells, CAR-T）；醫生為患者的T細胞加入CD19「嵌合抗原受體」，令T細胞具能力攻擊自身體內含CD19的癌細胞，可有效控制多種急性淋巴白血病及淋巴癌。

重編基因列序出錯 或誘發癌症

跟基因治療稍有不同，「重編基因列序」涉及直接改變細胞內原有基因組的列序，技術更加複雜。「重編基因列序」利用「內切核酸酶」（Endonuclease）切割掉某段不良的基因，然後將兩個切割末端合併或修復。在修復過程中，原有的基因被新的基因列序所取代。切割和修復的精確度必須極高，避免出現錯誤的基因列序，因而引發不良後果；「致癌基因」（Oncogene）、「腫瘤抑制基因」（Tumour suppressor gene）或「DNA修復基因」（DNA repair gene）受到破壞，皆有機會誘發癌症。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）