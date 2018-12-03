知多啲：以為是眼攰 眼乾症手尾長

細菌入眼 角膜結疤

葉佩珮解釋：「其實他患有眼乾症多年，病情頗為嚴重。病人使用的眼藥水可以收紅筋，他見眼睛沒紅筋，誤以為雙眼健康，持續長時間使用電腦，令病情惡化，眼乾至角膜受損，被細菌感染了也不察覺。」經治療後，眼睛不適已改善，但眼角膜已結疤，視力受損。

冬天濕度低，是眼乾症發病高峰，患者比夏天多出約25%。眼乾症成因主要是淚水分泌不夠；或者眼皮油脂腺堵塞，油脂分泌不足而加速了淚水揮發。「病人初期眼澀、眼紅、有異物感，視力時清時矇。若持續惡化，眼角膜表皮破損，增加細菌感染風險，導致潰瘍，或者透明的眼角膜層出現角質化，影響視力。」

治療眼乾症，需因應患者眼睛缺水或缺油等原因，對症下藥。最簡單的方法是用熱敷控制眼瞼油脂分泌，並以人工淚液提升濕潤度。如病情嚴重，需要用骨膠原或矽膠堵塞淚管，減少淚水流失；或者選用鞏膜隱形眼鏡，即直徑大高透氣度的硬片，佩戴前點上人工淚液，有助保持眼角膜濕度。