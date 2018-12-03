紓緩眼乾 蒸氣眼膜定眼藥水好？ 專家：含防腐劑眼藥水 濫用可致敏

無論如何，熱敷前先要搞清楚，眼睛乾澀是疲勞引起？還是乾眼症所致？眼睛不適時亂敷眼膜、亂滴眼藥水，隨時傷害角膜。

長時間使用電子產品會導致視覺疲勞。香港中文大學眼科及視覺科學學系助理教授任卓昇表示，雙眼注視近距離物件時，睫狀肌收緊，時間一長就會疲倦，甚至頭痛。另外，過分專注亦會令眨眼次數減少。眼科專科醫生葉佩珮解釋，眨眼有助淚水分泌，但觀看電子產品時，眨眼次數較平常少約一半，淚水少會令眼睛乾澀，加速眼睛疲勞。

市面上出售的蒸氣眼膜，標榜以蒸氣發熱至40℃，敷上十數分鐘，聲稱可改善眼睛疲倦。任卓昇及葉佩珮表示此類眼膜有以下功用：

增加血液循環

任卓昇：熱力可擴張眼晴四周的血管，有助血液循環，紓緩疲倦。用熱毛巾也達以上效果，雖然較快冷卻，但可減低灼傷風險。建議熱敷溫度不超過40℃，敷15分鐘。

葉佩珮：熱敷可放鬆眼瞼毛孔，令油脂分泌暢通，有助避免淚水過度揮發而眼乾。眼膜發熱較熱毛巾持久，只要適當使用，避免自行加熱及敷過久，效果會較熱毛巾理想及方便。選擇眼膜時要留意物料，會否容易弄損皮膚或引致敏感。

提供休息機會

葉佩珮：長時間集中精神工作，會減少眨眼次數，敷眼正好提供休息機會

濕氣滋潤眼睛

葉佩珮：有些眼膜兼具有放濕氣功能，有助預防眼睛或皮膚乾燥

敷眼膜前要除con卸妝

眼膜產品宣稱可隨時隨地使用，但葉佩珮提醒，不建議戴着隱形眼鏡及化妝後使用。「敷眼膜時有外來壓力，讓隱形眼鏡壓在眼球上，增加摩擦力，有可能損害眼角膜。」而化妝後敷眼，化妝品或會融掉，熱力同時擴張毛孔，化妝品或會堵塞毛孔；又或者入眼，引起刺激和敏感。建議使用時最好除下隱形眼鏡並徹底卸妝。

除了眼膜熱敷，眼藥水也常用作紓緩眼睛乾澀，很多人會隨身攜帶，隨時滴一滴。任卓昇說，一般單純用來滋潤補濕的眼藥水，是不含藥性的人工淚液。葉佩珮補充，人工淚液的主要成分有緩和劑（Demulcent）、緩衝劑（Buffer）、電解質離子、水分及油分等。當中用作潤滑保濕的主要成分是緩和劑。

防腐劑眼藥水 每日最多用4次

即使沒有藥性的人工淚液，也不應胡亂使用。任卓昇表示，人工淚液含有防腐劑以阻隔細菌，保存期約1個月。但長期接觸防腐劑，有可能令眼晴敏感，令角膜更乾澀。「短暫使用問題不大，若使用頻密如每日用數次，建議使用不含防腐劑、獨立包裝的人工淚液。」葉佩珮建議若使用含防腐劑的眼藥水，每日不應滴多於4次。

不少人工淚液還加入不同添加劑，如透明質酸、維他命B2或B6等，聲稱促進細胞新陳代謝、改善疲倦。成分愈多愈好？

葉佩珮表示，透明質酸可黏附在淚膜上，有滋潤及修補角膜功用，適當使用有助紓緩眼乾。至於維他命B2或B6，雖然具促進細胞新陳代謝功效，但不知產品內含量多少，效用成疑。任卓昇則表示，未有醫學研究證明維他命B2或B6可改善眼乾眼倦，他建議，無防腐劑、獨立包裝的人工淚液是理想之選。

另外，也要慎用有藥性的眼藥水。第一種是改善紅筋的眼藥水，任卓昇說它們內含血管收縮劑如Naphazoline hydrochloride，可改善紅筋，讓雙眼黑白分明。「但長期用這些藥物，一旦停用眼紅情况更明顯。」他補充此種眼藥水治標不治本，應先找出紅筋原因，若是眼乾引起，應用人工淚液滋潤。

類固醇眼藥水 長用招青光眼

另一種是含類固醇的眼藥水，任卓昇表示除非是醫生處方，否則不應自行選用。有個患濕疹的兒童，連雙眼也敏感痕癢，家長在藥房推介下為小朋友使用特效眼藥水，持續用9個月後，小朋友視野開始模糊，經診斷後，發現患有青光眼，視力受損不能逆轉，需要用治療青光眼的藥物。任解釋，「類固醇治療過敏症效果很好，但長期會增加眼壓，眼壓高會壓迫神經線，影響視力」。類固醇眼藥水必須由醫生處方，不應自行購買。

文：許朝茵

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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