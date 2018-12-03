兒言自得：「濫用」抗生素

怎樣才是「濫用」抗生素，在醫學界從來都有爭議。一般來說，「用不得其所」和「用得太多」，應該是濫用了吧！可是，如何才是「用不得其所」，醫生的想法卻不一致。就拿最常見的上呼吸道感染或坊間俗稱喉嚨發炎來做例子，這類感染絕大部分都是過濾性病毒作惡，抗生素只能消滅細菌，對病毒不管用。不論世界衛生組織、醫學教材，或是我們教醫學生，都說不需要馬上使用抗生素，要觀察，要是病情惡化，有細菌感染病徵才考慮使用。

保險做法 「有殺錯無放過」

可是，有些醫生遇到「喉嚨發炎」的病人，一定處方抗生素，你說他們不對，他們會反駁說單憑病徵，實無法百分之百確定病人沒有細菌感染，在這情况下，處方抗生素是最保險的做法。這說法也不全是歪理，的的確確有感染了好像肺炎鏈球菌等惡菌的病人，最初只是「喉嚨發炎」，但很快便急轉直下演變為肺炎和敗血症，甚至死亡。要是他們在病發之初便接受抗生素治療，可能挽回一命。這類病人雖屬極少數，但醫生堅持「有殺錯，無放過」才是萬全之策，也拿他沒法。

過度使用抗生素，的確是導致抗藥性細菌蔓延的根源，但「多用」是不是一定等同「濫用」呢？在歐美等西方國家，每一千名新生兒中，約有二至三個會患上淋病菌（Gonococcus）或砂眼衣原體（Chlamydia trachomatis）導致的嚴重眼睛發炎。這些病菌潛藏在母親陰道，嬰兒出生時便可能受到感染。故在歐美國家，護士都會給每個初生嬰兒滴抗生素眼藥水或塗抹抗生素眼藥膏，作為預防措施；可是，為了一小撮有需要的嬰兒，要給所有新生兒施用抗生素，算不算過度使用，甚至濫用呢？

落後地區全民用藥起保護

全民服用抗生素，醫學界絕對不能接受。可是，在感染病殺人無數的落後地區，情况卻不一樣。美國加州大學的研究人員，在埃塞俄比亞進行一個有六萬多人（其中一萬八千人萬是一至九歲的兒童）參與的大型研究，探討一劑量的阿奇霉素（Azithromycin，一種紅霉素類的抗生素）的保護作用。結果發現，曾服用抗生素的一至九歲兒童，一年內的死亡率，是沒有服用抗生素的同齡兒童的一半。研究結果二○○九年在美國醫學會雜誌發表後，陸續有其他類似研究證實全民服用抗生素在發展中國家的保護作用。看來「多用」和「濫用」的關係，在不同地方不同環境可能有不同的界定。

文：霍泰輝（中大副校長，兒科專科醫生）