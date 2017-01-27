知多啲：情緒病、ADHD易混淆

他補充指，因應傳媒多報道兒童精神健康，家長開始正視問題。以往求診的高峰期為每年10月，隨着學生開始測驗、考試而增加；現時家長較為緊張，在暑假期間已希望評估子女是否適合或能否上學。加上很多學校都已設有特殊學習支援，為有需要的學生作考試或功課上的調適，相比以前，家長已較少逃避問題。

情緒及專注力都會影響兒童的表現，兩者治療方法不同，嚴重程度也不一樣，所以要及早診斷，分清患者的病因。黎大森表示，父母不但可從翻閱小朋友的手冊、功課等，判斷其是否有情緒問題，也可觀察孩子專注力的情况。有情緒問題的小朋友表現會突然變差，而專注力不足的小朋友因為從小到大都有同樣問題，學業表現會持續欠佳，也多因課堂表現不理想，手冊一直出現很多評語。此外，專注力不足小朋友一般在閱讀理解、組合句子或段落、數學文字題等「甩漏」較多，表現較弱。

專注力與情緒問題可互為影響，黎大森指，有專注力問題的人，小部分會同時患有抑鬱或焦慮。有些小朋友因專注力不足，學習表現不好，導致被同學取笑，影響情緒。所以要治療其專注力不足，才可根治情緒問題。

網上評估問卷質素參差

現時網上有不少聲稱可評估情緒問題的問卷，黎大森認為這些問卷的質素參差，但整體來說，總有幾條問題會提及患者的睡眠、胃口、興趣問題，至少可以提供一些方向讓家長參考。如有任何疑問，可以積極聯絡家庭醫生、社工或專科醫生等，有助及早得到適切治療，如果能夠在病情初期治療，可免於使用大量藥物，對患者生活的影響都會降低。