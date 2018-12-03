突然甩漏鬼畫符 成績急瀉 手冊功課睇穿孩子情緒

精神科專科醫生指出，從孩子的手冊、功課等，可以找出情緒病的蛛絲馬迹。

■問醫生

◆黎：黎大森（精神科專科醫生）

◆趙：趙志輝（養和醫院家庭醫學專科醫生）

■扯髮咬指藏心事？

問：如何知道兒童有焦慮症及抑鬱症？

趙：一般來說，家庭醫生接觸的病人都是熟客，如發現小朋友求診時的行為表現、對答異常，已有理由懷疑他們的情緒或專注力出問題。

家長帶小朋友來求診時，大多針對身體不適，而非情緒問題。但嚴重的情緒問題，其實會影響身體及行為，例如出現肚痛、失眠、暴躁等徵狀，也會扯頭髮或咬手指等。所以我們先會詢問小朋友的病况，再向家長了解其各方面的近况及表現，推斷他們是否受情緒困擾。

■一定要睇精神科？

問：當懷疑兒童出現情緒問題，如何處理？如何和家長合作？

趙：掌握初步資料後，視乎小朋友行為對生活的影響，跟進最迫切的問題。他們到底是無法上學？學業上有困擾？還是家長另有特別期望？每次診症，都要花三分之一時間與家長溝通，先要解釋清楚小朋友的情况，再仔細聆聽家長或照顧者的困擾。

家長會比較擔心小朋友一旦接受治療，服用藥物後產生副作用，影響精神，我們會盡力釋除他們的疑慮。如果家長很快已經接受，當然馬上轉介予精神科專科醫生處理。但若疑慮未消，我們會繼續觀察情况。整體來說，要視乎家長的意願，不能強迫小朋友去看精神科專科醫生。

■家長離場免影響孩子？

問：精神科專科醫生會如何評估兒童的情緒問題？

黎：相比家庭醫生，精神科專科醫生看新症的時間較為充裕，可收集不同範疇的資料參考，有助評估病情。首先我們會單獨面見小朋友，因其表達是最直接，家長在場反而會影響他們的表現，同時家長也會有自己的立場，會掩飾或誇大子女的問題。繼而翻閱小朋友的手冊、功課、測驗卷、成績表等文件。

有情緒問題的小朋友各方面表現會突然退步，例如抄手冊時，原本抄寫得整齊漂亮，但突然開始有所缺漏，導致欠交功課。功課方面，可特別留意小朋友在作文的表現。如作文內容突然變得負面，談及自身的能力不足、運氣不好，呈現的情緒出現變化，則有可能與情緒困擾相關。

長遠來說，情緒問題會影響小朋友的專注力，有部分最初懷疑專注力不足的病人，最後發現其實患上情緒病。如發現子女做功課時開始多「甩漏」，無法應用以前學過的知識，就要多加留意。

■4歲已患焦慮？

問：兒童最早可在什麼時候出現情緒問題？

黎：近年兒童情緒問題的初發年齡一直下降，我接觸過最年幼的病人只有4歲多，他讀低班時已要學習很多東西，包括普通話。升至中班時，因普通話難度加深，也開始要做功課，他最後患上焦慮症，開始表示不想上學。

而一般小朋友到了6歲，從活動式教學的幼稚園升上小學時，因缺乏安全感，會出現分離焦慮等徵狀，家長要多加留意。

兒童如果出現焦慮，會有3方面表徵，第一是退縮，例如咬手指、尿牀；第二是行為問題，脾氣、與人相處表現會變差，或不想上學；第三是生理問題，影響睡眠、胃口、腸胃。

抑鬱方面，成人的抑鬱為情緒持續低落，影響到日常生活。但兒童或青少年的抑鬱傾向為情緒大起大落，有時完全正常，有時突然很不開心，會有傷害自己的想法或行動。

■一食藥無法停止？

問：兒童的情緒問題可如何治療？

黎：視乎病情嚴重程度，治療方式主要分為行為心理治療或藥物治療。徵狀輕微的患者，現時所有醫療守則都不建議用藥，建議用心理治療如認知行為治療，可讓他們明白自己的情况，是因腦部內分泌失調，令他們出現負面感覺，從而有助正面迎擊。現在也有運動治療，因心肺活動可影響腦部內分泌，有助減輕焦慮或抑鬱等徵狀。

如果患者的徵狀愈來愈多，病情愈來愈嚴重，影響到學習、家庭、社交等方面，就需要用藥物輔助。因為患者的腦傳遞物質，如血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等水平下降，無法自行調節，唯有藥物才有助恢復正常水平。最嚴重的情况就需要雙管齊下。

不少家長會擔心子女一旦開始用藥就無法停止，但綜觀全球的醫療守則，也沒提及要一生用藥，現時藥物質素亦已提升，以前最快兩星期才可見效，現在已縮短至一星期。昔日多用的「三環素」、血清素調節劑等藥物，會有頭暈、肚痛等副作用，但新藥已經大大改善。

文：段曉彤

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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