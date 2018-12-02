1975年回港，擔當胡金銓導演的助手。其後入職電視廣播有限公司，擔任紀錄片節目《奇趣錄》的編導，並拍過4集《CID》、兩集《北斗星》等菲林組戲劇節目。1977年轉投廉政公署，拍攝六集反貪污單元劇《ICAC》。翌年加盟香港電台，拍過3集《獅子山下》，其中關於越南難民的《來客》成了日後其「越南三部曲」的第一部。

1979年與編劇陳韻文合作，拍出首部劇情長片《瘋劫》，獲第十七屆金馬獎優等劇情片獎。之後拍攝《撞到正》（1980）和《胡越的故事》（1981），在影壇嶄露頭角。1982年到海南島拍《投奔怒海》，贏盡口碑和票房，更囊括第二屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演和最佳編劇等5個獎項，自此奠定其香港新浪潮作者導演的重要地位。

隨後轉往文學改編戲劇方向，包括改編自張愛玲的《傾城之戀》（1984），以及改編自金庸的《書劍恩仇錄》和《香香公主》（1987）。《今夜星光燦爛》（1988）開啟了社運政治題材的戲路，緊接的《客途秋恨》（1990）則是透露身世的半自傳式故事。1995年執導《女人，四十。》再攀事業高峰，橫掃第十五屆香港電影金像獎六大獎項，成為首部贏得香港電影金像獎大滿貫的電影。1999年拍成言志作品《千言萬語》，亦獲得第三十六屆金馬獎最佳劇情片和最佳導演等5個獎項。

自2003年CEPA落實後，即拍攝國產電影《玉觀音》（2004）。2007年再拍出《姨媽的後現代生活》，開展內地合拍片的階段。2008年轉向低成本數碼製作，拍成好評如潮的日常作品《天水圍的日與夜》。其後《桃姐》（2012）延續對平凡人物的關懷，榮獲第三十一屆香港電影金像獎5項大獎。2017年的《明月幾時有》呈現香港大時代之下的小人物，許鞍華亦憑此片第六度獲得香港電影金像獎最佳導演殊榮。由《瘋劫》開始，許鞍華共拍了26部長片，創作不輟。她的作品類型多變，包括驚慄片、鬼片、文藝片、武俠片、紀錄片、半自傳、輕喜劇和歷史劇等，貫徹始終的是其人文視野及香港關懷。