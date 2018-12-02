文學‧跨界：如何改編張愛玲

在《傾城之戀》的改編裏，我們可以看到不少無法把文學借喻轉移到影像的例子。小說《傾城之戀》的一個重點在於描寫一對世故的男女「談戀愛」──這並非指「墮入愛河」，而是兩位人物在「談情說愛」之間進行心理攻防戰。他們各自在暗中都有不少猜度和計算，而女主角白流蘇複雜的心理描寫，全都在電影裏給架空了。比如在白流蘇與范柳原第一次見面回來後，小說描寫流蘇在房內一邊聽四奶奶等人罵她，一邊點蚊香。點蚊香這行為可視為對家人「宣戰」，因為她得到了柳原的垂青，在眾人面前贏了一場漂亮的仗。然而，流蘇卻有另一番猜度，她對於柳原的情話，是不會完全相信的，「她看得出他是對女人說慣了謊的，她不能不當心──她是個六親無靠的人，她只有她自己了。」流蘇其實一點也不天真，也不容易相信男人，雖然她在家人面前奪回面子，可是此刻心情複雜，「她的眼睛裏，眼淚閃着光」。這一段故事轉換到電影裏時變得平面，流蘇在鏡頭前擁抱着粉紅透紗的旗袍微笑，臉上顯出眷戀之情，雖然也有蹲下「點蚊香」的情節，觀眾卻難以從這一細節中體會到流蘇「宣戰」之意，這跟小說中流蘇落淚的矛盾心情完全不同，人物內心複雜的思緒也給淡化了。

如何演繹女主角剛來香港的心情

在流蘇剛剛來到香港淺水灣酒店看到柳原的一場，在小說的描寫中，流蘇一直是忐忑不安、心存戒備的。柳原陪着初次到香港的流蘇走進自己的房間：「流蘇一進門便不由得向窗口筆直走過去，那整個的房間像暗黃的畫框，鑲着窗子一幅大畫。那澎湃的海濤，直濺到窗簾上，把簾子的邊緣都染藍了。」在這裏，窗外那「澎湃的海濤」是暗喻，暗示出流蘇再次看見柳原時緊張和冒險的心情，同時亦心存戒備。然而，這些心理描寫在電影裏變得完全平板。流蘇初次走進自己的房間，看到窗外一片平靜蔚藍的天和海，然後是一個透過窗框望向海面的空鏡，海上沒有半絲波濤，如絲綢一樣柔和。在這一組鏡頭裏，原本小說所賦予人物的深層感受完全丟失了，觀眾不能依靠影像感受到女主角既興奮又不安之情。如此這般的例子在電影中比比皆是，許鞍華在對譯小說中人物心理描寫這一層面上，稍欠理想。關於許鞍華曾經承認過在拍攝《傾城之戀》期間，對於小說《傾城之戀》的興趣是在於非常「實質」的層面，比如是舊香港、淺水灣酒店、印度女人的描寫等等生活細節上，而「故事中的男女關係，我是要到拍完了這齣電影才開始明白他們在說什麼」（2003）。故此，在整部電影的拍攝取態上，我們能夠看見一個特點，就是許鞍華用一種近乎「寫實主義」的風格和態度來「轉移」張愛玲那種帶有荷李活神經喜劇（screwball comedy）風格的小說，如此這樣，兩者必然存在落差。李歐梵在他的文章裏曾經提到小說《傾城之戀》的設定：戀愛故事遠離上海，在殖民地氣氛濃厚、富異國風情的香港發生，本身已經十分浪漫。男女主角背景完全不同，男的是洋化、闊少型花花公子，女的是傳統的、離過婚的、教育程度不高的年近三十的女子；二人因為背景與價值觀的不同而擦出火花，有模仿荷李活神經喜劇模式的影子（1999）。可是，《傾城之戀》的戰爭背景令它有異於一般荷李活神經喜劇。另一方面，《傾城之戀》對男女之情的描寫亦有異於一般中國小說，這些種種特點令它成為一篇「異於尋常」的作品。假如李歐梵對《傾》結構的分析是解讀這篇小說的一道竅門，那麼，這就不難理解為何改編成電影會讓觀眾感到落差。我們必須了解小說的結構，才能掌握小說的「精髓」，再從而回答改編電影是否能夠忠於原著「精髓」的問題。

（全文字數一萬餘，引用多位學者、作家說法來分析電影改編文學作品的效果；篇幅所限，撮錄如上。原題：當許鞍華遇上張愛玲：《傾城之戀》與《半生緣》之文學改編）

文‧麥欣恩