街知巷聞‧ways of urbanist seeing (25)：鑽石山高架單車徑 空中穿林 慢騎散步

天色已暗，鑽石山雖無鑽石，與地鐵站有些距離的這片墨綠之間，卻隱然見一條光亮的銀白流線在空中穿梭，幾近繞了佔地九公頃的蒲崗村道公園一圈，似鐵路又似過山車軌，原來是長逾一公里的高架單車徑，跨着山谷，建於樹林上空。

租單車店已休息，我們恨得牙癢癢，好想到上面走一圈！

繼上次走過鴨脷洲大橋，又奇想，這路在單車時段以外，可否化身成為散步道？

一劃銀線 一公里半空越谷單車徑

問問這個單車公園的總設計師——巴馬丹拿集團董事陳祖聲，由康文署管理的單車徑由早上八時開放至晚上十時三十分，租單車店平日早上十時開始營業，關門最晚不過八時，能否至少可讓行人在八時後走上高架路散散步？他認為可以考慮，若怕單車同時駛進，「可定一套規則，幾點以後是緩跑徑，只要規則清晰，有人管理，便不會有單車」。

等到翌日，我們跟足規矩戴上頭盔，騎車入場感受置身高空的舒爽，趁平日微雨無人，慢騎宛如散步。路面寬闊，初學者如我在起步一段都可輕鬆駕馭，過了依山形而建的橙色路段，駛上炭灰色的部分，就是昨晚在山下抬頭看得入迷的一劃銀線，順路滑行，在半空越谷。單車徑在二○一○年建成，陳祖聲提及當初設計時，考慮到地面空間較窄，「只能做規模較小的單車公園，給小朋友玩玩。於是我生出一個念頭，既然這裏有個漂亮的山谷，可不可以像外國那時開始興起的tree top walk，走在樹林上面，有俯視森林的感覺？」深灰部分由環保木條鋪成，「我不想做一條實心的石屎橋，現在踩上去會有點彈性，軟一些，感覺比較天然。因為用上並非平常用作建橋或路的物料，當時都做了些研究，以防破爛產生危險」。

在「瞭望塔」稍歇遠望風景

既然參考過其他步道例子，有可能在單車路旁闢出一條散步徑嗎？陳祖聲說為了安全及讓初學者安心，這條單程單車徑足有七米闊，而政府的標準是最少兩米，現時設計都足以劃出一邊行人路。過了初段後有一個更闊的圓形範圍，設計師介紹，這個位置有瞭望塔（lookout tower）的作用，讓用家在兩旁稍歇遠望風景，匯合朋友再一同橫越架空橋。若加設行人路，陳祖聲認為以此處為盡頭較適合，因為後面路段單車落斜會加速，行人可回頭走，或從旁邊現有的樓梯步至公園下方。其實橋下也是個美麗空間，巨大的A字形鋼鐵橋架在眼前疊合出一條橘紅隧道，上方單車徑的木條既遮陽，縫間也透光。如此上下兩層，突破山坡地形囿限，「高架橋善用斜坡高空的空間；打通橋底讓行人經過，亦加大了公園的使用面積」。

到底步行的想像有多可行，設計師語帶一點為難，「你也知道香港的文化、管理思維，說要讓人在上面散步，結果可能是用欄杆隔開行人路與單車徑，恐怕好事變壞事。」不過晚上八時後設為散步時間，禁單車進入，便毋須有此顧忌了？「當然」，他說：「在現今社會，常說香港地少人多，如透過時間管理可令設施變為多用途，亦屬好事」。

根據康文署提供數字，高架單車徑二○一二年啟用，該年使用人次達十二萬三千，到二○一六年回落至七萬三千，今年截至十月約六萬。這個獨特城市空間能否有更多人享受，不浪費四億元的造價？大家不妨一訪，一起想想還有沒有什麼好點子。

文//曾曉玲

……………………………………………………………

天空中的街道

因為香港土地爭議頻頻，近幾年談閒置土地的人多了。

思考城市閒置空間時，除了長期荒置的廢墟所引發的想像力，好些社會創新的計劃，都會思考空間的「作息」：如果一處地方不是二十四小時都被享用，它「閒暇」的時間，可否被臨時「改造」？

高架單車徑「閒暇」時，不如散步？

在英國比較廣為人知的，是將未開始營運的酒吧用作托兒中心等社區用途的嘗試。最近散步時繞了香港大球場一圈，由於裏面無比賽進行，大門緊閉，我就想，如果大球場平常空無一人之時，可以變為讓人在內靜思的地方，會是何其美好？

本周我們去漫遊和細看的地方，亦引來無限聯想，倚山而建、高低有序和設施多元的蒲崗村道公園，本身就是個四平八穩的好公園，但它的獨特魅力，來自那組升高了、像特大零件般裝嵌在其中的高架單車徑。立時想起的，竟就是從門隙中見到平靜而空無一人的大球場；要騎單車戴頭盔才可進入的高架步道，門檻實在太高，如非假日，難免小貓三四，而愛騎單車的，也許亦會嫌一公里的平路不夠好玩？任憑你有沒有任何相關的專業知識，都會想像這樣難得和罕見的公園架空步道，有讓更多人享受到的方案。研究城市時有思考「專業」跟「大眾」的互動，近年亦多了普通人經日常觀察而累積的「城市改良」知識——活用與改良，有時只需common sense和打破規則的開放態度。

空中街道 爭相仿效

話說回來，德國數年前已開始計劃建設將單車「離地」和跟城市其餘部分割離的「單車高速公路」，人們的現代城市想像，往往將「架空」連繫到自由，想像一部分的流動（flow），不與龐雜的城市秩序交集，像興建公共房屋時「天空中的街道」（streets in the sky）的設計概念，就被視為一種解放。美國城市芝加哥二○一五年建成的The 606，繼紐約的High Line後，再次將廢棄的高架鐵路改建成高架的狹長公園，非常引人注目，The 606內的Bloomingdale Line，長達4.3公里，是西半球最長的公園。當全世界都爭相仿效，即使沒有廢棄高架路的城市亦竟然主動提議建造（例如新近開幕，三藩市The East Cut中的長型天台花園），「高架公園」成了二十一世紀最受擁抱的城市景觀潮流，誰會想到，香港最日常的公園裏，竟然有條一公里的高架路！

文//黃宇軒

……………………………………………………………

讀者投稿：你睇到啲乜？

如果你也看出香港一點獨特、趣味或美麗，請用手機或相機拍下來，寫一句你眼中睇到啲乜，寄到sunday@mingpao.com。今期是讀者David攝於8月17日，以巴士迷角度拍下荃灣西站特別的一刻。

圖 // 黃宇軒

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao