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2018年12月2日星期日
星期日生活
周日話題：騎劫愛滋病事件簿
優化與多樣性
基因改造人，超越紅線？
什麼人訪問什麼人：陳果：不知怎做不知去向，《三夫》更慘
安徒行傳：中國青年左翼與喬姆斯基
同場加映：貝托魯奇，《之前》其後
圖文城市：自由之思想
周日話題：DSE疑雲 曲線閃避3322
讀書/新鮮熱辣：《大清帝國與中華的混迷——現代東亞如何處理內亞帝國的遺產》書評 大中華主義者不能自拔的中華混迷
開門讀書：那時都艱難
在大學教植物學：畫出美 畫出多樣性
漫畫連載：風船遊記
阿貓阿狗：#05衞星
評影習寫：任由靈魂為歷史所充滿：王兵《死靈魂》
同場加映：瑞士導演 Milo Rau的戲劇狂想：看一群孩子為我們重演人間悲劇
家明雜感：貝托魯奇千古
影片簡評：《你好，之華》 I
藝術初體驗：Outsider Art（7）
基因達人盧煜明 譜寫下代基因 盧煜明：未是時候，社會先傾
家常便飯：新疆大盤雞 熱辣辣大漠滋味
Ways of Seeings：民間藝術空間 打破限制 放手創作
通識導賞：摘星之戰 蘇聯為何輸掉月亮給美國？
街知巷聞‧ways of urbanist seeing (25)：鑽石山高架單車徑 空中穿林 慢騎散步
未來城市：住家分享 有需求有貢獻 禁Airbnb不如納入規管
星期日文學．許鞍華：電影四十‧路上談
文學‧跨界：如何改編張愛玲
info﹕許鞍華
會面與放映
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影片簡評：《你好，之華》 I
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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優化與多樣性
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