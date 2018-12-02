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在大學教植物學：畫出美 畫出多樣性

【明報專訊】趁曾孝濂來港兩周，插針在他緊湊的日程中，找空檔與他話舊，並嘗試去了解他投身科學畫的歷程，發現他前半生畫的主要是植物的多樣性，而後半生畫的是生命的美。

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