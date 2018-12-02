基因改造人，超越紅線？

問：你認同賀建奎教授今次利用基因編輯，令嬰兒對愛滋病免疫的試驗嗎？

答：絕對不認同，他的理由不足以說服。他有個好美麗的理由，要幫嬰兒免疫於愛滋病，但我們現時的科技和醫療上，有很多安全方法幫小朋友預防愛滋病。他完美展示了無道德，甚至是反人倫道德。

問：現時有什麼方法令BB不受父母的愛滋病感染？

答：他的個案，爸爸有愛滋，媽媽無事。其實當爸爸和媽媽生BB時，首先爸爸有很多方法可以預防將HIV感染給媽媽的。即使媽媽有病，亦有相當多的藥物將BB受感染的風險降到很低。所以你說他有沒有必要的原因去修改胚胎的DNA呢？

問：新科技出現總會惹來爭議，例如試管嬰兒，但現時已廣泛使用，歷史會否還他一個公道？

答：但我們沒有修改試管嬰兒的基因嘛，當然很多醫療上的突破，被視為很瘋狂的研究，都有道德爭議。但底線是不能夠修改人類基因，現在還要是胚胎的基因，與現時研究中的基因編輯做治療是兩回事。這條底線是不能碰的。當然醫生如何選擇精子卵子來孕育生命，他當初會有篩選。大家不想有病或不健全的小朋友出生，但不會篩選到修改某一條DNA從而達到他想要的目的。

問：存在什麼道德問題？

答：人類繁衍時，精子和卵子結合都可以出現突變，父母基因結合所生出來的小朋友都是獨特的個體，基因都可以不同，仔或女的基因不會和爸爸或媽媽的基因一樣，兩溝㗎嘛。在自然定律中，基因會慢慢演化。這樣去修改，首先是道德問題，第二他似乎違反規例才可以讓BB生出來，這是第二個道德問題。

問：基因被改造會帶來什麼後果？

答：如果純科學角度，你是收窄人類基因的pool。人有好多種，社會又好，或是生物的族群都好，是需要有diversity（多樣性），如果我們這麼隨意修改基因，是將自己的diversity收窄了。這是沒有人有智慧能預計有什麼後果，但知道diversity收細了的負面後果會多過正面後果，這能預計，這件事是好危險。

問：植物和食物基因改造已數十年，為何要對人類基因改造特別抗拒？

答：其實基因改造的原意是想令食物的供應可以增加，因為最開初的基因改造植物可以抗農藥、抗旱、抗疫、抗病，增加收成。你亦可說是改變了某一個生物的基因pool或diversity。人們害怕基因改造食物令環境出現基因污染，但基因改造食物出現在市面三十多年，從來沒有基因污染存在。

因為科學家在這些轉基因的食物中做了手腳，這些植物，你可當它們是不育的，基因改造的範圍亦受極之嚴密監控。另外，去年開始加拿大有轉基因的三文魚，基改三文魚特別大條，增加利潤。但因為在三文魚基因做了手腳，所以牠們是不能夠繁殖。

回到人類的個案，你說賀建奎會否將妹妹的繁殖能力一併剪走，才將她的胚胎孕育成人呢，會有更加多爭議。這對孖女會有繁殖能力，代表這些變了的基因，可以一路繁衍下去。這個案和植物轉基因最大的分別就在這裏。BB的後代會擁有了這個改了的基因，不知這種改法對身體和健康帶來什麼害處。見到人類的基因突變是壞處多過好處，是好危險好危險的事。首先對孖女成長和健康有不能預測的病變，又或者病變有可能延續到下一代。而你現在不知會有什麼病，這樣很不負責任。

問：不將BB生出來，影響就少很多？

答：若討論要不要生出來，又跌落倫理道德的圈套，當精子和卵子結合，嚴格來說就是生命。條例都有說研究的胚胎不得超過14天，（《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》規定，對人體胚胎實施基因編輯和修飾，但體外培養期限自受精或核移植開始不得超過14天。）超過14天的就是一條生命，真是生又死不生又死。科學界全世界都未傾掂數，做乜你要偷步先？

問：既然基因改造可消除遺傳病，業界是否應該進行更多研究和人體實驗？

答：業界一直有做研究，早前中大醫生籌錢為兒子做免疫治療亦是相同的事。但搞胚胎剪走一點是真的很不該，除非他有更具說服力的原因。但從醫病角度，只要出生後出現疾病，醫學上有辦法醫治時，都會去試。

問：人類基因改造到了什麼地步？

答：無喎，無人夠膽做。為何人們這麼憤怒，不是嬲他偷步的，而是這不是新技術。你聽過多利羊、複製羊，這個技術我們可以依樣畫葫蘆做複製人，但完全無人做，為什麼？人倫道德問題，技術在，但沒有人會去做，沒必要複製一樣的人。理論上，你怎樣修剪DNA都是可以的，但沒有人會做。他聲稱成功剪出來，就可以免疫於愛滋病，但現時已有很多人反駁，看他的報告、開會的投影資料顥示，這對孖女，有一個妹妹的基因是沒有完全編輯，是不能夠免疫於愛滋病。

問：你認為現在對孖女可有補救的方法呢？

答：有問題出現（不知何時）才知有什麼東西可以補救啊，所以現在不懂回答。

文//彭麗芳

編輯//蔡曉彤

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