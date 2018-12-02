【明報專訊】昨天是國際愛滋病日，不知是有心抑或無意，來自深圳的科研人員賀建奎正好於這天前夕，發表他的基因編輯嬰兒預防感染愛滋病研究，一石激起千重浪，甚至人神共憤。科技發展一日千里，人類本是騎着科技的火箭走到今天，幾十年前連月球都去過了，基因改造人出生前便可免除疾病威脅，又可以優化人種，明明是美好的圖景，「露露」和「娜娜」的誕生，為什麼竟讓天下間的科學家暴跳如雷？譬如，香港愛滋病專家李瑞山醫生的文章就很有火，直斥其行為是「騎劫愛滋病人」的「一場表演」。
為什麼不是癌症或其他，賀建奎偏要選上愛滋病？李瑞山相信他是仿效「柏林病人」——史上唯一得到根治的愛滋病人。文章有點技術性，但不妨礙他抽絲剝繭深入淺出去說明，事件中的「研究」並無當事人宣稱的療效。我們也訪問了發明血漿測試檢查基因圖譜的盧煜明教授，談到科技發展與應用的倫理考慮。他的發明容讓孕婦不用冒大險，便可準確檢測出胎兒是否患有唐氏綜合症，原來他的新發明也等上十年才臨牀應用。
看上去不過是一個新測試的面世，但已足可搖撼世界。Karen博士說到diversity（多樣性），我記得，年前英國便有唐氏症孩子的母親拍攝紀錄片，嘗試告訴大家她的幸福，而沒有了唐氏症孩子的世界，不一定更好。
文‧黎佩芬
封面//吳浚匡
美術// SIUKI
編輯//蔡曉彤