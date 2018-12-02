為什麼不是癌症或其他，賀建奎偏要選上愛滋病？李瑞山相信他是仿效「柏林病人」——史上唯一得到根治的愛滋病人。文章有點技術性，但不妨礙他抽絲剝繭深入淺出去說明，事件中的「研究」並無當事人宣稱的療效。我們也訪問了發明血漿測試檢查基因圖譜的盧煜明教授，談到科技發展與應用的倫理考慮。他的發明容讓孕婦不用冒大險，便可準確檢測出胎兒是否患有唐氏綜合症，原來他的新發明也等上十年才臨牀應用。

看上去不過是一個新測試的面世，但已足可搖撼世界。Karen博士說到diversity（多樣性），我記得，年前英國便有唐氏症孩子的母親拍攝紀錄片，嘗試告訴大家她的幸福，而沒有了唐氏症孩子的世界，不一定更好。

文‧黎佩芬

封面//吳浚匡

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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