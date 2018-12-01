本地展覽：李純恩國畫展 遨遊天地

水墨國畫技法 呈現現代城市美景

去年李純恩首次開辦國畫個展「畫由心生．李純恩畫展」，當中最令人印象深刻的作品包括駕駛電單車的《今日蘇東坡》及抱着小狗的《自畫像》。今次畫展則以風景為主，地點包括香港和外國，最矚目是一幅維港夜景，畫中天空有一彎月，維港兩岸高樓大廈燈火通明，一片繁華景象。李純恩以水墨國畫技法巧妙地呈現出現代城市美景，但畫中前景為何有桃花呢？「這幅畫的繪畫時間是本年初，春天的感覺驅使我聯想起江南的桃花風光，便把桃花畫在當中，並題上『香江花月夜戊戌早春』。」他表示，今次舉行畫展的美術館位於尖沙嘴海旁，館外的維港美景和畫作相映成趣。

李純恩經常出外旅遊攝影，曾出版影集及開辦影展。2010年的影展《天．地．人》，部分作品在四川燕子溝的山峰上拍攝。而今次畫展中，亦有很多作品以山峰作主題，其中一幅描繪以色列耶利哥城的險要山麓。「山嶺上的白色建築物是修道院，在啡色的山坡中十分顯眼。另外，相傳魔鬼曾在這座山某個山洞中引誘耶穌。」他讚歎這地方的視覺效果極強，又具故事性，便把它畫下來。

把自己畫入畫中

李純恩的山水畫有一特色，有時會把自己繪畫成一個紅衣老頭子，在作品中出現。「今次展覽中有一幅山嶺飄雪美景，我又把自己畫在其中，盼望大家感受我任意飛翔的逍遙快感。」他自言從來未曾接受正統國畫訓練，一直喜愛以不同媒介描繪眼中所見世間美好的事物，創作靈感大多來自周遊世界或生活中的奇思遐想。

今次畫展部分收益，將捐予為有需要人士及孤寡老人免費提供飯盒的「惜食堂」。李純恩透露，當中一幅以色列耶利哥城及一幅冰島畫作，已由惜食堂董事局主席梁錦松及信興集團副主席陳定國，用私人名義分別以10萬元認投。

■天地遊——李純恩畫展2018

開幕時間：12月7日下午5:30至晚上8:00

展覽日期：12月7至16日

展覽地點：海港城．美術館（尖沙嘴海港城海洋中心二階207號舖）

費用：免費

查詢：2118 8666

文：呂瑋宗