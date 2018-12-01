從坐具、觀看到收藏 一趟椅子的文化旅程

16張椅子，在短短一個月裏遊歷了不同地方，在空間裏轉移與展示。有趣的是這批椅子本就是關於時間與空間的故事——1997年，北歐設計師Yrjö Kukkapuro應邀為重新改造的赫爾辛基實用藝術博物館設計座椅，他輾轉獲得一幅作者與時間皆不詳的中國傳統剪紙，將當中龍造型的圖案複印下來，壓印在椅子上，稱之為圖騰椅（Tattooed Chair）。事隔20年，一眾設計師包括靳埭強、劉小康、蛙王郭孟浩、高少康等重新為圖騰椅設計不同主題圖案，就是這16張跨洋過海的椅子。

東與西 椅子盛載的故事

從香港到成都，氣溫忽爾下降10度，走進成都創意設計周的一號館，主題是城市空間館，步入不多久就看見跟香港設計有關的「在其間」展覽，入口處放着每排8張，排成兩排曲線的16張圖騰椅，其中一張髹成深藍色，靠背與椅面書上一個大大的「坐」字，走近細看椅背上又書小字「坐也自在」，這是「靳叔」靳埭強的作品。這「自在」二字叫人想得太遠，人是有思想的，自在與否是主觀感受，一如人會因氣溫、環境改變而作出相應調節，椅子大概不會有感覺吧，它不會為自己原是製作來安坐卻變成展示品而感到不解。

椅子不言語，卻收藏了眾多時代密碼。

至少眼前這16張椅子已有數種解讀的方式。值得一提的是劉小康的數張椅子書法作品，以靠背與椅面為宣紙，上面書上草書、楷體、瘦金體的筆畫。走前細看，筆畫呈現的形態正是各種中式椅子，所以有了「晉 草六方椅」 、「唐 草圈椅」、「唐 楷椅」與「宋 瘦金椅」，在一張西方椅子上盛載東方的故事，也在一張椅子上盛載另一張椅子的歷史。

文初提及的圖騰椅故事，其實也是在一張西方椅子上盛載東方的故事，Yrjö Kukkapuro當年為何會被一張東方剪紙所吸引？

他的成名作是1964年於西德的科隆國際家具展（IMM Cologne）正式推出的Karuselli Lounge Chair，與簡約的圖騰椅不一樣，是一張滿帶科幻感、如像太空船駕駛員座位的梳化椅，也是趕了1960年代Space Age的太空熱。當時設計界正流行各種創新成型技術，Kukkapuro用了多年時間才將FRP玻璃纖維強化塑膠製作了光亮潔白的外殼，椅座以高級牛皮搭配梳化專用的泡棉填充其中。而往兩邊扶手向下延伸，基座是U形拋光不鏽鋼的彈性結構，也是當年少見的設計。家具設計產業巨擘Terence Conran爵士收藏了4組，更讚此椅為最舒適的坐具。

其實Kukkapuro師承機能主義的Ilmari Tapiovaara，1997年的圖騰椅設計簡潔——由椅背、椅面、扶手到椅腳都是正方或長條形，容易製作、裝卸與運輸，他不再如1960年代般用椅子遙想未來時空，卻做了異曲同工之事——用椅子想像空間與文化上遙遠的東方。

一張收藏了明椅的Y Chair

在一張椅子上盛載另一張椅子的歷史，這不能不提到另一個東西方的故事：丹麥四大巨匠之一Hans J. Wegner在1930年代受到中國傳統明式圈椅的啟發，一直念念不忘，終於在1940年代設計出「Wishbone Chair」，在明式圈椅的基礎上巧妙地融合北歐的有機曲線，最易認的特徵是為了減輕原本的沉重感，將傳統中式椅背轉為Y字形，也因此被稱為Y Chair。

Y Chair是家具收藏者趨之若鶩的藏品椅子，盛載的是東風西漸，文化交流與混雜的故事。東方似乎一直都是西方獲取靈感的一個遙遠的夢，無論是中式剪紙之於Kukkapuro，還是明椅之於Wegner。

而設計師對明椅念茲在茲，不止有Y Chair，1949年Wegner又推出被稱為最美麗椅子的「The Chair」圓椅，將明椅化為極簡主義卻不失其韻，在最輕盈的設計中，依舊有中式敦厚持重之感：The Chair的椅背看似比明式圈椅簡潔許多，但合適的曲度提供了背部良好的支撐力，兩側延伸至最前端的扶手，增加了椅子的包覆與穩定度。由是圈椅的中式風格，成就了Wegner以溫暖木材與清新簡練的造型而化成的現代丹麥風格，一種理性設計與傳統人文關懷工藝結合的作品。

當我們收藏椅子 收藏的是什麼？

Wegner曾言，一張椅子沒有所謂前後，它必須在各個角度與方向都是美的（A chair is to have no backside. It should be beautiful from all sides and angles.）。展館中的16張圖騰椅，下方展台有玻璃鏡反照，因為連椅子的底部也是設計師們的畫布，一樣有其圖騰與要說的故事。

但要做一張360度沒死角、兼具功能與美感的椅子並不容易。不知可否這樣說，由是椅子一向是設計師最想去挑戰，也是家具收藏家最喜愛的物件。各大博物館如Victoria and Albert Museum、德國的Vitra Design Museum、MoMA等都經常展出椅子。有時總好奇，看椅子時不知道可不可坐進椅群裏？

這天就在展館看到兩個觀眾坐進16張椅子中，開始了他們的漫談。本來椅子就是製作來坐的啊——想起某設計編輯說，有收藏椅子癖的人或許就是喜歡椅子有種邀請的感覺，與珠寶字畫不同，在裝飾與藝術以外，椅子的存在本就有其實際用途。

當你望着一張椅子久了，當椅子邀請你入坐，坐進椅子到底是怎樣的故事？椅子在實際作用外，滿是隱喻——是權力、是位置、是安心所在處——但那是更長遠的故事了，也是椅子長久旅程裏各種吸引收藏家的神秘之處。

文：方太初

編輯：廖偉龍

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