旅遊情報：星洲古蹟酒店今天開幕

麥士威六善（圖）位於新加坡唐人街中心地段，獲新加坡市區重建局頒發建築遺產大獎。酒店保留了殖民地風格的19世紀歷史建築外貌，同時呈現巴洛克設計風格。從酒店138間客房和套房的擺設中，可見法國建築及室內設計師Jacques Garcia對細節的執著，如用上黃銅、漆器及大理石製造的迷你吧，以及手工製Lefroy Brooks浴室裝置等。

值得一提是酒店的社區體驗，包括MacRitchie Treetop Walk、新加坡植物園之旅、社區探索之旅及Black & White歷史建築之旅，將與酒店提供的免費中醫諮詢、茶道鑑賞、瑜伽課程和廣受好評的歷史遺蹟探索之旅相得益彰。入住任何一間新加坡六善酒店，賓客皆可參與所有六善酒店的獨特體驗。

■麥士威六善酒店

地址：新加坡Cook Street 2號

房價：每晚330新加坡元起（約1870港元起）

預訂：www.sixsenses.com

開幕禮遇：網上預訂12月1日至2019年3月31日的客房和套房，可享最優惠價格85折，以及享用每日早餐、迎賓禮品和無限制WiFi服務

文：Chung