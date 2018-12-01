別致成趣園 賞綠色「富士山」

成趣園建於江戶時代，由熊本藩（舊時稱肥後藩）初代藩主細川忠利花上約80年興建。「成趣」兩字由來，原來取自中國文學家陶淵明《歸去來辭》中其中一句：「園日涉以成趣，門雖設而常關。」可謂詩意十足。

甫踏入園裏，浮石、水池、草地等多種自然景觀盡入眼簾，環境清幽宜人，鳥語花香。湧水池中的水，源自阿蘇火山的地下潛流，為日本「名水百選」之一，水質清澈。至於這裏的綠色人工山丘，更是仿效富士山修葺而成，吸引不少遊客前來打卡拍照。

沿路一直向前走，也可順道參觀出水神社。這裏有座名為「長壽之水」的飲泉設施，據說藩主細川忠利曾因這裏泉水甘甜清澈，在此興建茶屋。相傳泉水能治百病、延年益壽，故命名為「長壽之水」。難得到來，不妨喝一口清甜泉水，精神為之一振。

記者這天來到，還有幸一睹熊本熊的「真面目」。熊本熊在助理陪同下出現，走到茶室背景前擺出多個動作，像吃點心、喝茶、禪坐，笨拙得來卻「萌」態十足。看牠每隔幾秒便轉換新的姿勢，只能說，扮演熊本熊的工作人員實在非常專業。然而要巧遇熊本熊，卻是可遇不可求，遊客不妨來這裏碰碰運氣。

■成趣園

地址：熊本市中央區水前寺公園8-1

開放時間：11月至2月早上8:30至下午5:00（4:30後不可入園）

入場費：免費

交通：熊本市內巴士，於通町筋站下車

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100日圓約兌7港元

機票：HK Express每周有兩班航機來往熊本阿蘇機場（星期四及日），12月航班單程票價由$798起（未含稅及附加費）

查詢：booking.hkexpress.com