玩漂流摘水果 百年名園偶遇熊本熊

距離熊本市市中心約一小時車程，便到達位於熊本縣南部的人吉市球磨川。這裏跟山形縣最上川、長野縣富士川合稱「日本三大急流」，屬於日本一級河川，全長115公里，由球磨郡水上村延伸至八代海，總流域面積達1880平方公里。

古樸木船 漂流7公里

球磨川素來是激流熱點，吸引不少人慕名而來。難得來到，當然要親身體驗。人吉段的急流活動分幾種，有清流路線、夏天限定激流路線，以及暖爐船和橡皮艇，我們這次參加的是「くま川下り（清流路線）」，從人吉發船處登上外觀古樸、能容納十多人的木船，一直漂流到球磨村，全長共7公里，船程約50分鐘。另外這裏亦有冬天限定的暖爐船，以及相對刺激的橡皮艇急流行程。

穿上救生衣、聽過教練講解安全守則之後，大伙兒便登船。木船船頭備有鞋架，遊客登船要先脫鞋，然後到船中央的竹蓆坐下。船身內側的救生浮板，可當作靠墊。

從人吉出發，船伕開始簡介沿途景色：左邊是日本百城之一的「人吉城跡」，右邊則以民居為主。起初在寬廣的河面上，船身相對穩定。到後來拐彎，在船伕預先「警告」下，由於河道收窄，水流頓時變得急湍起來。有船友說這裏水流跟泰國、星馬等地的激流相比，無疑相對較弱，但就是不太刺激，最適合一家大小參加。

翻查資料，從前這段河道由於遍佈巨型岩石，水流非常湍急。到了江戶時代，人吉藩主相良賴喬的叔父出資進行開鑿工程，清除河中岩石讓水流變得緩和，球磨川因而成為球磨、人吉兩地的運輸要道。後來隨着鐵路開通，河道運輸功能逐漸被取代，這裏亦發展為觀光勝地。

出發當日天氣晴朗，藍天一望無際。船伕撐着長篙向遠方漫溯，待興致起，跟迎面而來的遊客、岸邊垂釣的人們高聲放歌，煞是寫意。偶爾亦見幾隻白鷺、黑頭鷗在近岸的草甸停留。船伕說到了這個季節，不同候鳥就會飛來球磨川覓食，為這裏增添生氣。

坐完船，可到附近的球磨燒酒博物館參觀，順道一嘗人吉市的一大特產「球磨燒酎」。這裏的釀酒業已有超過450年歷史。這裏的蒸餾酒以大米和球磨川伏流水釀製而成，所謂「伏流水」，是指河牀底下流動的水源，多數存在於火山灰地質。其中一款柚子蒸餾酒，甜度和酒香平衡適中，容易入口。

■球磨川

乘船費用：成人2700日圓（約187港元）；小孩1782日圓（約123港元）

查詢：www.kumagawa.co.jp

交通：熊本阿蘇機場乘搭機場巴士至JR熊本站，然後轉乘JR肥薩線至人吉站，徒步約20分鐘便到

■球磨燒酒博物館

入場費：免費

網址：www.denshogura.jp

■有片睇

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球磨川：goo.gl/qfs9of

文：嚴智暘

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com