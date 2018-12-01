河鮮廚出鳳城 煎焗魽魚金黃皮脆

調味清淡 突顯鮮味

為了不蓋過主角河鮮的「鮮」，這裏的順德菜調味較清淡，而且多以傳統順德煎焗手法烹調。這裏的煎焗西江魽魚及煎焗鮮鮑魚是心水之選。前者是順德勒流四大名菜之一，尤師傅說上品的魽魚非要一斤半重不可，而鮑魚也要選出名嫩身的大連鮮鮑，確保肉質彈牙，不會過韌。要同時煎得外皮脆口兼色澤金黃，他說重點在於其秘製的煎焗漿。他說農村風味跟飯店的不一樣，「有些人會鹽焗或鹵水，農村家庭主婦煎焗是有汁的」。尤師傅笑說其煎焗風味是商業秘密，味道只此一家。

烤鱸魚起骨 魚羹啖啖肉

煎焗菜式都是外表脆香金黃，而另一順德名菜拆魚羹則以甜美的魚湯作為主角。奶白的魚湯真材實料，以煎香的鯽魚骨加入滾水用大火熬至奶白色。「鯇魚熬出來的湯是赤色，而且肉會『嚡口』，但鯽魚湯底清甜又雪白。」湯羹裏的魚肉則用烤過的鱸魚，拆肉起骨放進奶白魚湯煮至濃稠。鱸魚骨大條易拆，十分適合用來製作魚羹。為了應付大量客人，他們每天早上預先熬好一大窩湯底，並加入大量薑片除腥。真金不怕洪爐火，尤師傅強調魚夠新鮮的話，魚羹放置一整天都不會腥。常見的順德拆魚羹講究刀功，魚肉及配料均會切至髮絲一樣幼細，融入魚羹，口感更富層次。但尤師傳說順德菜沒有正宗不正宗，是視乎師出哪兒。這裏的魚肉不切絲，客人可以像喝西式周打魚湯一樣，嘗得啖啖魚肉。

■南海小館

地址：香港海洋公園萬豪酒店海殿地下

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