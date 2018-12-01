老牌中菜飛甩老土 火焰富貴雞華麗上陣

1978年開業的星光行北京樓是眾多北京樓分店中歷史最悠久的一間，說她陪伴一代人成長絕對當之無愧。記者還依稀記得小時候每年總會到訪兩三次，對正門刻有「北京樓」三字的金漆牌匾印象深刻。不過經大翻新後，側門牌匾由金漆換成「無添加」的水泥牌匾，正門金漆招牌則原封不動，依然甚有氣勢。翻新後，主色調變為沉實中帶摩登的水泥深灰色，並換上木製家具，不止將過往熟悉的酒樓餐椅換成木椅，連小時候最愛玩弄的圓桌玻璃轉盤都變成實木，整個設計時尚清簡，相信是希望招徠更多年輕面孔。

富貴雞洋葱式包法鎖肉汁

近年「拍照打卡」熱潮有增無減，這裏亦緊貼潮流，力求推陳出新，保留舊有風味之餘，在賣相上亦希望做到「相機食先」的效果。招牌菜富貴雞是江蘇名菜，原始做法以塘泥包裹全雞原焗，可是泥巴比較骯髒，處理麻煩，因此一般廚師都會以麵糰代替塘泥。這裏的廚師把平平無奇的麵糰雕琢成一個仰首展翅的雞形雕塑，每雕一隻要花上半小時，上菜時還會淋上玫瑰露上演一幕火焰富貴雞，極具視覺效果。麵糰內餡的富貴雞沿用相傳40年的食譜烹調，先用荷葉把全雞包紮成如巨型珍珠雞般，外層再加一層錫紙，最後再裹以麵糰焗製5至6小時，「洋葱式」的包法能鎖住肉汁和味道。至於雞肚內的餡料，一般會釀入冬菇及肉絲，但北京樓就提升「富貴」級數，在新鮮黃油雞內釀入鮑絲及螺片，更加入洋葱。焗得軟腍的洋葱片盡吸豉油及其他肉汁精華，非常惹味。

東海龍王 睇得又食得

東海龍王也是另一道讓廚師呈現出食物雕工的菜式。他們花上最少5小時把甘筍精雕成龍頭龍尾，用以裝飾魚香醬炒香的大蝦、螺片及帶子。據廚師表示，這道菜式開業初期就已經存在，在40歲生辰時載譽歸來，今次他們更加一點fusion元素，以西式薯蓉圍邊擠花，配上微辣的魚香醬，味道令人驚喜，絕對是「睇得又食得」之作。

盤龍青瓜 酸辣開胃

而前菜揚州龍青瓜亦再次展現龍的蹤影，廚師在全條青瓜切上最少100刀，使青瓜片像彈弓圈般連綿不斷，盤龍一樣的賣相盡顯師傅刀功；再配上不同醬汁，包括辣椒絲及青檸汁，味道酸辣開胃；愛濃味的則可蘸柚子芝麻醬同吃，口感搖身變成西式沙律。要留意這兩道菜式是星光行店獨家供應，不要去錯分店！

當然令客人看得目瞪口呆的拉麵表演傳統，每晚8時半準時上演，稍後還有來自四川的茶藝師表演長嘴茶壺表演。

■北京樓

地址：尖沙嘴星光行3樓

查詢：2735 8211

文：黃嘉希

編輯：蔡曉彤

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