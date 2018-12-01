戲迷之家：揀電視尺寸要睇距離

電視高度x3 為最佳觀賞距離

選購電視需要有一些基本知識，首先由電視尺寸開始。其實在選購電視時，通常第一樣要考慮的便是畫面尺寸，以最常使用的1080p高清電視作為標準，一般是以畫面高度3倍來計算觀賞距離。用家可先量度觀賞距離，再把數值除3，便可計算出合適的畫面高度；再乘以18.36便是最佳的電視尺寸（或參考右表）。個人經驗，觀賞距離位於畫面高度3至5倍之間，對於非發燒友用家來說已可應付需要，除非本身是發燒級用家，才會需要考慮以畫面高度乘1.5來計算觀賞距離，但這些例子在家庭中並不常見。

OLED質素最好 家用LCD、LED足夠

除了尺寸，另一個選擇電視的重要因素是畫質，其中一個重要指標是使用何種顯示技術。電視主要使用LCD、LED（LCD為顯示屏，LED屬背光技術），而較新的技術則包括QLED，以及近年受不少人留意的OLED。簡單分類，LCD、LED是入門級及較舊的技術，但現今推出的LCD、LED電視畫質都相當不錯，一般家庭使用絕對沒有問題。若想擁有進一步畫質的朋友，則可考慮價錢較高的QLED，顏色更鮮艷，對比度亦較高。

至於畫質最好的，便是OLED。它的技術與Plasma電視有點相似，優點是能夠自行發光，所以能夠顯示出比其餘兩種技術更高的對比度，顏色鮮艷度亦是3種技術之中最高。除了受到高級用家歡迎，不少生產廣播器材的日本公司，例如Panasonic、Sony等，亦引入OLED面板製造專業級監視器，可見其質素有一定保證，但價錢自然亦是多種技術中最貴。

OLED電視亦有其缺點，如果長時間以高亮度顯示在同一位置，屏幕可能會留下光痕。不過，用家不用太擔心，因為大部分人看電視都是活動畫面，不會長時間停留同一位置，所以影響不大。除非你玩同一款遊戲幾個月甚至一年，而畫面在同一位置顯示固定資料，才有機會出現永久光痕。一般在打機數小時後，如果見到屏幕上出現光痕，只要播其他活動畫面一段時間，光痕便會自動消失。

下次將會再講有關電視解像度、價錢及輸入規格等選購重點。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）