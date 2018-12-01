e新品：的骰無線喇叭 靚聲隨處聽

【明報專訊】多功能喇叭既慳位又能聽歌，固然是好事，但如果追求音質，始終未必及得上專門生產喇叭的生產商。要體積細又音質好，最近KEF便推出LSX無線坐枱式喇叭，雖然功能只限聽歌，但音質一定能滿足用家要求。機內除了使用以較高階的LS50 Wireless相同的4吋Uni-Q同軸共點單元，更加入Music Integrity Engine專利技術及數碼音效處理技術，接駁手機聽歌能減少失真。同時每部喇叭配有兩個30W和兩個70W的Class-D放大器，以及專用雙DAC數碼解碼器，無論是音量及音色都更上一層樓。