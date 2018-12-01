一物二用 是掛畫也是喇叭

【明報專訊】當男士想買喇叭時，最常聽到另一半嫌體積大「阻碇」；如果將喇叭掛上牆，又嫌你破壞屋內裝修格調。如何才能滿足自己及另一半的需求？或許這款由Digital Oasis推出的VisualSonic無線掛畫喇叭可以幫手。它外形看似是一幅普通掛畫，僅厚30mm，但其實已內置兩個高解析度藍牙喇叭；配合專利研發的共振膜，以達到播放音效的功效。除了香港有售的13種預定圖案（全球共30種），為加入本地元素，廠方亦推出《風雲》限量版，香港限量200幅，由作者馬榮成親自挑選畫作，對於《風雲》粉絲更加吸引。
為減少電線影響外觀，VisualSonic內置5000mAH電池，用家充電約3小時，便可播放25小時（接駁iOS裝置）／35小時（Android），待機時間亦有60天，電量都算不錯。為了方便充電，廠方跟機提供一條約2米長的充電線，可使用外置充電器充電。而除了單獨播放，亦可接連兩幅VisualSonic以體聲輸出（距離最長10米），但不設有線輸入，想駁電視便需要另買配件。
那麼可否自選圖案？據香港代理表示，本月將推出訂製服務，用家可提供相片或圖案，製作獨一無二的掛畫喇叭，雖然售價較普通版貴（約$4000），但把結婚相製成掛畫喇叭，相信另一半絕對同意掛出來用。
■規格
連接：藍牙4.2
頻率範圍：150Hz至20kHz
最大功率：20W
體積：500×500×30mm
重量：2kg
售價：$1380（普通版）、$2180（風雲限量版）
查詢：2177 6699