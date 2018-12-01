報天氣駁Wi-Fi兼湊仔 萬能小喇叭 有靚聲無勞嘈

Netgear一向主力推出Wi-Fi路由器，例如之前推出的Orbi以內置四天線的設計及時尚的外形，頗受用家歡迎。最近，廠方推出新一代的Orbi Voice，雖屬Orbi系列之一，外形卻有所分別，因為Orbi Voice並非路由器，而是串流音樂喇叭；但它沒有內置藍牙，而是透過Wi-Fi連接串流音樂供應商播放音樂，支援程式包括Spotify、Deezer、Amazon Music、TuneIn、iHeartRadio及Pandora，但暫時未支援較多港人使用的KKBOX及MOOV。

Wi-Fi串流音樂供應商

用家想聽歌，只要先將自己的串流音樂供應商帳戶，輸入到Orbi Voice的專用App，之後便可利用手機的串流音樂App或語音控制來遙控播歌。由於機體支援Amazon Alexa系統，用家除了可用語音指令控制播歌，亦可控制同樣支援Alexa的智能產品，例如遙控開關電燈；亦可搜尋天氣資料，變身成智能家居的控制台。更有用的功能，是接駁Wi-Fi之後，喇叭可化身為Wi-Fi中繼器，加強信號。發現睡房的Wi-Fi信號差？只要將Orbi Voice放在房中即可解決問題。如果配合同廠的Orbi路由器使用，更可全屋以單一網絡名稱連接上網並自動無縫轉線，毋須輸入幾組Wi-Fi密碼才能在家中不同角落上網。

監控家中孩子上網時間

作為一部喇叭，用家當然最關心音質。今次Netgear與美國音響品牌harman/kardon合作，在Orbi Voice內置一個1吋的高音喇叭及3吋半的低音喇叭，輸出功率達35W；配合內置的低音反射導管設計，令這部小型喇叭有不錯的低音效果。值得一提的是Orbi Voice亦支援Circle with Disney家長監控App，透過此App用家可在手機中看到家中不同裝置的連線狀態、不同程式的使用時間等。透過此App，更可限制不同程式的使用權，或者為每一部裝置設定Wi-Fi停用時間，方便監控子女的上網習慣。

■規格

頻率範圍：63Hz至20kHz

最大功率：35W

體積：220×164.7×123.4mm

重量：1.825kg

售價：$3990（Orbi Voice連Orbi路由器）

查詢：3619 8833

文：盧甘

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com