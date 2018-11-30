管理層角度：收集同儕下屬意見 評估更全面

香港航空4年前於績效評估中加入「360 review」，指的是做員工評估時，直屬上司除直接評核員工表現外，亦會多方面從同儕和下屬收集意見。「外面很多公司都採用從上而下的做法，最簡單又節省時間，同事基本上也是no say（沒話語權），我給你幾多分就幾多分，但我們不是，得出的結果更客觀和全面。」香港航空人力資源及行政部總監黃諫珍（Viola）解釋。

她補充，這亦提醒員工平日工作時，多考慮不同持份者的感受。目前制度只適用於經理級或以上的員工，但她指不排除將來會普及於全公司推行。

褒貶要平衡 免打擊自信

然而，好的制度，還有賴人們配合才會水到渠成。經驗豐富的她有以下建議：「對不同情况都要有心理準備，可能跟他講的時候，他突然崩潰大哭該怎麼辦？同時要留意說話技巧，不能一味數落員工做得不好，褒貶應取得平衡，這樣他會較容易接受，而非從頭罵到尾，做完Appraisal後自信心盡失。」

她亦鼓勵部門主管定期跟下屬檢討工作情况。「我們每年初都會訂立KPI（關鍵績效指標），如員工進度落後或不符理想，上司應及早提點，而不是到了年尾，才在Appraisal給他一分或兩分。因為員工會反過來認為，為何上司沒有一早向他指出問題，給予時間和時間改善。」