藝文青：岩井俊二新作：不是要彌補《情書》

故事講述之華（周迅飾）假裝離世的姊姊之南出席舊同學聚會，重遇舊日傾慕對象尹川（秦昊飾），之後更以姊姊身分跟對方寫信。尹川把信寄往之南舊居，之南之華各自的女兒又回信。透過信件往來，昔日記憶如在眼前，揭開糾葛之餘，眾人慢慢面對之南的「選擇」。

電影一出，不少媒體分析岩井俊二風格「遷移」中國的得失。岩井俊二剛坐下來便主動表達近日接受大量訪問後的心情，他說：「做了一整天訪問，令我思考很多。大家都關心話題如中日文化差異衍生有趣的事情。其實我希望說多一些套戲的內容，令大家感興趣來看，反而不想說太多個人想法。」

「你好嗎，我很好」再現

《你好，之華》前半段不斷有書信來往，亦再次出現「你好嗎，我很好」等經典對白。岩井俊二解釋，一開始寫此故事其實沒有意識要延續情書，但因為創作至中段突然出現信件情節，明白大家自自然然被印象影響，或可稱為《情書》系列第二回。他卻不是要彌補《情書》：「今次是今次。我認為現在反而比一開始就想延伸情書的概念好，希望大家調轉想，因為有此片，欣賞返情書。」

「配樂是拍完根據畫面配上去，我本來想把《情書》整個sound track再用在此電影內，工作人員提出不太好。」岩井俊二續道。電影配樂維持水準，除岩井俊二操刀，他更邀請了音樂組合ikire一起創作。他指出近年專心玩音樂，努力練習樂器，今年五月曾與其樂隊Hectopascal來港演出，ikire則是未曾正式演出過。他說最後一場花了很多心機，希望香港觀眾留至credit roller完全播完才走，感受氣氛。

「本片主要說之華及尹川的故事，當她遇到尹川，令她好似有個救贖，想回青春時期的興奮。同時尹川又出了一些人生要解決的疑問。」岩井俊二一句整合故事。他補充現正在寫有關之南的小說，就像故事前篇，觸及尹川大學時期、渣男角色張超（胡歌飾）等，指「背後還有很大個故事」。對於《你好，之華》網上評論演繹為抱擁「遺憾」、「錯過」等，岩井俊二說他不懂回應。畢竟，各人需要在光影裏找尋自己的答案。片中一再出現之南畢業禮演講辭，說及「平等、尊貴、耀眼」，記錄年輕人的盼望，倒最令人深刻。

文：小東

場地提供：Eaton HK