戲曲中心率先睇 茹國烈：最重要有人「用」

剛坐下，茹國烈先說一下殿堂級的「用」。「兩年前左右，我們嘗試邀請仙姐（白雪仙），一開始她婉拒，之後再三討論才肯定到。一個殿堂級劇院，當然要有殿堂級內容。」茹國烈提及力求完美的白雪仙，字裏行間表達敬意。戲曲中心完成《再世紅梅記》抽籤登記及首輪購票，將於明年一月上演，由白雪仙擔當藝術總監。劇目乃著名劇作家唐滌生最後作品，於一九五九年首次公演，劇作將棺材及鬼魂角色呈現舞台，當年可謂前衛之作。茹國烈認為事隔一甲子於戲曲中心再演，象徵新舊交替，合適不過。

跟足傳統 祭白虎破台

如未夠幸運抽中抽籤登記，下月戲曲中心將率先舉行開台日及共八天開放日作為前奏，十二月十一日起可於網上登記門票，費用全免。茹國烈進一步說，戲曲中心開台跟足傳統，早前已閉門完成祭白虎儀式。祭白虎乃破台之用，務求演出順利，他解釋：「其實是一種信仰儀式及藝術的結合，但不是表演給人看的。我認識及考察很多廣東地區的戲團，文革時期有『破迷信』行動，之後好多地方都失去此類儀式，沒有再做了，香港希望可以延伸下去。」

開台日由八和會館於大劇院上演《碧天賀壽》及《六國大封相》。大劇院約有一千個座位，主調為紫色，早前茹國烈於講座公開最新內部照片，設有類似樓座的設計，照顧兩側觀眾視野。茹國烈認為，戲曲中心補足本港大戲高級規格表演場地，後台亦有足夠空間的化妝室。而於面積較細的茶館劇場，有二百三十多個座位。西九今年公開及完成招募「茶館新星劇團」，即將面世，茹指出將來每星期均於茶館劇場演出，全由新星擔綱，望給予磨練平台。大劇院具氣派，茶館則有其韻味，然而座位數量距離甚大，前者票房相對大風險，西九如何幫助「推」細團上大台呢？

戲曲中心活動分西九自行製作的節目、委約項目、外租場地。官網顯示外租場地形式是基本收費加票房分帳，支援本地中小型劇團發展。茹國烈說現時訂立收取百分之八的票房分帳，兩個場地目前共有二十多個預訂申請，以大劇院佔多數。根據網站列明的價目表，戲曲表演日基本場租為二萬二千元或以上，加票房分帳。相對康文署轄下高山劇場劇院，同擁約一千個座位，標準場租只約八千八百多元，較西九便宜逾一半。茹國烈指出劇院配套各異，難以直接比較，西九仍在觀望本地劇團反應，他說：「有些本地細團都在詢問大劇院價錢，要看看他們條數如何預，及劇目內容。」他指出，開幕首年戲曲中心自行製作或委約項目會比較多，大約一個月一次。

「不要用福利形式推動藝術」

「我們不要用福利的形式來推動藝術。」茹外國烈搖搖頭說，委約作品可以減輕細團財政壓力，然終歸視乎創作質素。他以唐滌生為例，起初其作品也被人說太文雅，用字過深，但時間證明作品可以脫穎而出，支持着整個粵劇發展。茹國烈自信地說，戲曲中心的眼光最為重要：「如果創作好，即使是細團，我們可以一起承擔。創作人不要說『我好慘，幫幫我』，應該說服我作品質素高，只是現在不夠多人知。如果藝術做不好，觀眾看完後憎了我們劇院及某個art form（藝術形式），那就更麻煩。」

小藝團：可大膽擴闊市民「戲曲」認知

有小型戲曲藝團向本報表示，既然已經有油麻地戲院、新光、高山劇場等以粵劇為主的演出場地，戲曲中心大可以大膽一些，擴闊市民對「戲曲」的認知。他們指出戲曲可以是演戲、清唱、說唱。所以，戲曲中心應該協調各項委約創作，使類型更多樣，同時每個節目有鮮明的創作角色。茹國烈指出西九一向挺放膽嘗試。例如前年曾與桃花源粵劇工作舍推出《香夭．生死相許蝴蝶夢（捌拾大版）》，從唐滌生約五十套劇目抽出歌詞，串燒演唱，反映個人及社會反思。另外，《霸王別姬》（新編）亦由年輕藝術家自編自導自演，重組項羽與虞姬經典情節，化為一個多小時的簡約版本。未來，戲曲中心望共肩傳統與創新。

「之前山竹我也很怕吹成如何，誰知只是倒了樹。」茹國烈曾於講座中提及戲曲中心的新穎設計，為流線形幕牆式出入口，即無可關上的大門，保持通風，因此中庭不設冷氣。建築採用移居加拿大的建築師譚秉榮設計，雖然中途因物料問題修改，外牆鋪設逾一萬二千塊「銀葉片」，依然呈現「氣」的概念。可惜建築師前年猝逝，終年七十五歲，未能目睹開台盛况。

茹國烈帶領導賞最後趕工中的中庭，梯田設計讓人可坐下休憩，亦種植了一些樹木，突顯簡潔美。中間位置現時搭建了一個由廣西侗族傳統木工師傅製作的展亭，內裏展出本地攝影師謝至德作品「戲曲中心的歷程」，向工人致敬。茹國烈指出本港鮮有類似空間，希望能凝聚市民。戲曲中心位於中港城碼頭旁邊，亦可謂最貼近市區行人道路，意在方便長者前往。對於有意見提出戲曲中心開後被人霸佔，茹國烈認為要講求「教育管理」：「你不用，當然有人會去坐。香港人很相信管理，我亦認為要管理，但我覺得要管理，不是靠找保安員趕人走，而是靠場主放什麼節目、活動下去，令個地方有一種氛圍，乃文化氛圍，那人們就不會在走水貨吧。人們會開始明白，這個地方是在做什麼。」他說之後或會陸續推出表演、市集，重塑戲棚的活力氣氛。

說及陸港矛盾，戲曲中心英文名字使用普通話拼音，由二○一三年訂立以來已被嘲諷「私處」中心，開幕宣傳又再引起一波熱論。輿論普遍認為Chinese Opera有約定俗成理解，有利各方言語人使溝通。茹國烈一再引用學者及業內人士指Chinese Opera為西方用語，歐洲歌劇與其文化密不可分，加上主要圍繞「唱」一環，跟戲曲唱、念、做、打大為不同，因此不太合宜。今次回應更見強硬：「的確，Chinese Opera是一個約定俗成的理解。不過，個名其實是錯的，錯了成百年，我不覺得我們想它錯多一百年。然而希望大家了解作為平時溝通及描寫內容簡介，我們也會用Chinese Opera、Cantonese Opera等。」茹國烈認為漢語拼音Xiqu Center能展示戲曲作為中國文化的體現。他重申戲曲中心主力支援本地藝團演出發展，希望市民重視其傳承文化地位。

■開台日演出《碧天賀壽》及《六國大封相》

日期：2018年12月30日

時間：下午3:30

地點：戲曲中心大劇院

■開放日演出

日期：2018年12月30日至2019年1月6日

網址：www.westkowloon.hk（免費門票將於12月11日起接受網上登記）

■「戲曲中心的歷程」展覽

日期：2018年12月30日至2019年3月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：戲曲中心中庭

門票：免費

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com