實測保暖度透氣度 運動底層衣 保暖透氣可兼備？

■保暖衣測試

市面出售的運動底層衣，價錢由二三百元至過千元不等。今次委託理大紡織及服裝學系，找來一件普通保暖內衣及4件運動底層衣作比較，以了解布料織法、纖維成分等，如何影響保暖及透氣度。

■熱流量度測試結果

◆膨鬆狀結構衣料 保存空氣

表現最好：E款極端天氣運動底層衣（熱流量0.038 W/m·K）。理大紡織及服裝學系助理教授葉曉雲解釋：「衣物輕巧薄身，但保暖程度高，因布料底層以膨鬆紗線（聚酯纖維製造）製成膨鬆狀結構，能夠保存更多空氣。」主要成分是美利諾羊毛的D款底層衣，保暖效果亦不俗（ 0.040 W/m.K）；最差則為A款一般保暖內衣（0.047 W/m·K）。

■透氣度測試結果

◆密度不高助透氣

表現最好：同樣是E款的極端天氣運動底層衣（空氣阻力0.025 kPa·s/m），葉曉雲表示：「布料織法影響透氣度，膨鬆狀纖維結構有助保暖，但由於編織密度不高，因此具相當透氣性。」A款一般保暖內衣（空氣阻力0.332 kPa·s/m）因為布料編織密度較高，導致透氣度欠佳，與E款相差多倍。葉曉雲教路，「運動底層衣買回家後，向衣物吹一口氣，如果空氣能穿過衣物，表示具一定透氣度」。

此外，E款排汗度亦最為理想，由於物料主要是聚酯纖維，並不吸水，而且編織密度不高，因此水分能快速擴散，透過布料織法以利「毛細現象」加速排汗。其次是B、C、D款運動底層衣，主要物料是美利諾羊毛，羊毛纖維可以吸收大量水分，並蒸發到空氣中。

◆運動底層衣與一般保暖內衣有何分別？

相較一般保暖內衣，運動底層衣在設計上需要滿足更多要求。

葉曉雲表示：「運動時，由於有不同程度的伸展動作，運動底層衣的布料需要具備良好的彈性及延伸性，以及良好的排汗透氣功能，使汗水快速排走，減少身體熱量流失。有些運動底層衣會使用不同布料或透過特別的剪裁，加強某些部位的透氣度。運動底層衣由於會接觸大量汗水，因此有防菌效能更好。」

◆既保暖又排汗 有可能嗎？

既要保暖又要排汗，如何做到？

衣物利用布料纖維的微細坑槽，產生「毛細現象」，使汗水從布料底層傳送到外層加以蒸散。排汗透氣度佳的底層衣，透過布料織法或改變纖維形狀以利毛細現象出現，加速排汗，透氣度高的衣物，有助散熱及排走汗氣。

至於保暖原理，大致分為三類：

1.把纖維製成中空或羊毛狀，減慢空氣流動，將體溫保留在人體表面，達到蓄熱效果，為最常見做法。

2.利用纖維材質的吸濕發熱特性，從人體濕氣換成液體的過程所產生的凝結熱，去提升布料溫度。

3.衣物纖維中加入特別化學成分，透過光轉換而釋放熱能。

物料織法影響保暖度

若纖維間保存愈多不流動的空氣，衣物便愈保暖。布料愈厚，保暖度亦愈高，但現時很多保暖衣以輕薄為賣點，生產商要從編織密度、織法、結構、纖維粗幼、捲曲及長度等方面着手，加強保暖度。所以即使採用相同纖維材質，如果以上條件不同，保暖效果亦有別，葉曉雲解釋：「例如聚酯（polyester）纖維可以製成即食麵的捲曲狀或意粉的直條狀，前者能保存更多空氣，保暖度較好。」

■小貼士

◆照一照揀透氣好衫

布料透光 透氣度佳

如果要在嚴寒環境下做高強度運動，建議選擇保暖度高、透氣度及排汗表現佳的專業運動底層衣。底層衣的厚薄，影響透氣排汗性能，愈厚愈不利透氣排汗。將衣物置於光線下，如果布料透光度高，代表透氣及排汗度相對較高。

羊毛柔軟 天然防菌

美利諾羊毛（merino wool）纖維細長，排汗速度較人造纖維略慢，但勝在手感柔軟，透氣及保暖度佳，而且天然防菌，長久穿著不易產生異味，若是做一般強度運動，是不錯選擇。

人造纖維如聚酯，吸濕及透氣度較低，但可透過布料織法、改變纖維形狀等來改善，以及提升保暖度，如E類底層衣，但觸感不及美利諾羊毛柔軟。此外，若運動底層衣需要具防風功能，可留意頸部、手袖或前幅位置，有否採用擋風或加厚設計。

資料來源：葉曉雲

■知多啲

◆國產發熱背心 升溫至73℃可致燙傷

近年興起一款發熱背心，接駁移動電源後背心變暖，內地、韓國、美國也有生產，其中在內地網購國產款式低至200港元便有交易，究竟安全嗎？

記者網購了一款每月銷量逾2000件的國產發熱背心，委託理大電機工程學系測試其安全度。據資料顯示，背心具3段熱力控制，分別是25℃、35℃、45℃，有智能控溫功能。按胸口溫控開關兩秒，背心便會加熱，5分鐘後自動轉為中溫控制。用家亦可手動選擇持續高、中或低溫加熱。

背心的發熱線分佈在頸部及上背部，樣本的發熱原理簡單，理大電機工程學系教授鄭家偉表示：「接駁移動電源後，電流流過發熱線發熱。」我們選擇持續高溫加熱模式，在靠近發熱線的布料上測溫，大半小時後，發熱線位置溫度高達72.9℃。據台北的國泰綜合醫院資料顯示，當皮膚接觸70℃的水，只要1秒便會引致燙傷；49℃則是10分鐘。鄭家偉提醒：「必須穿上衣物打底才穿發熱背心，以免皮膚直接接觸熱源，而且不宜睡覺時穿上，以防長時間接觸發熱線而燙傷。」

他又補充：「發熱背心電源輸入為5V，電壓低，相對安全，但此樣本沒有溫度感應裝置，高溫時不會截電，所謂的智能溫控，應是由時間掣來控制，所以穿著時要留神，避免長時間持續高溫加熱。」

■今期專家

◆葉曉雲（香港理工大學紡織及服裝學系助理教授）

◆鄭家偉（香港理工大學電機工程學系教授）

文：李佩雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

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