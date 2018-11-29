鋒芒乍露﹕念念不忘 池上秋收

大家仍未擺脫找專家、老師和權威提供答案的思維習慣。我在表演的頭十分鐘，也有這種尋求「專家解畫」的期盼，很想知道該如何把它弄明白。然而，我提醒自己轉換心態：不是指望專家教我看演出，而是我如何與舞者、與周遭環境進行對話？如何少用腦袋與理性，多用心靈與感知去領受信息？

心靜下來後，我嘗試進入舞作的世界。我知道是次表演叫《松煙》，便嘗試理解舞者如何演繹煙在林中緩緩升起的狀態。慢慢地，我的焦點從舞台放大到天地之間的浮雲、山嶺之間的稻田、田埂之間的禾穗。風吹過稻海，泛起金黃色的稻浪，送來陣陣稻香。

大自然和稻田才是主角 真正的舞台

由上天繪畫的山巒流雲稻海作佈景，我開始明白為何舞者穿著簡單的黑褲或白褲，和肉色的貼身上衣。沒有道具，簡單的音樂，配上簡約不人工化、不顯眼的舞池，讓舞者和舞池融入於大自然之中，像林中縷縷輕煙的淡然，沒有山林為背景，便察覺不到它的輕、柔、美。我的視野維持在這拉闊後的巨型天然舞台，雲門舞台只佔據視線的一部分，或一小角落；原以為舞者是主角，驀然發現大自然和稻田才是主角，也是真正的舞台。編舞者林懷民把舞台「讓位」給大自然，是何等的胸懷！近兩百公頃稻田上沒有一根電線杆，是鄉民自覺地堅持打造的美麗視覺景觀。為了在每年的「池上秋收稻穗藝術節」給予外來觀眾看見最完整、最壯觀的金黃色稻海，他們願意多等兩天，待表演完畢後翌日才馬上趕緊收割。

十年來攜手舉辦藝術節的是台灣好基金會及池上文化藝術協會。台灣好基金會希望引入文化藝術資源和人脈網絡，帶動鄉村創新和品牌價值，故四處尋覓在地合作伙伴；池上有一批鄉親代表，為池上米的品質認證而凝聚起來。當這兩個組織相遇時，可謂惺惺相惜，彼此尊重。同樣令人動容的是，五年前雲門舞集第一次前來池上表演時，林懷民堅持由雲門親自訓練當地義工。其中有二百多名是初中生，他們本來缺乏推動力和自信心。參與過雲門嚴謹的培訓後，第一次經歷專業精神的展現，第一次接觸這麼多外地人欣賞池上，竟開始感到作為池上人的驕傲，視野得以擴闊，激起鬥志努力讀書，有些孩子更立志考大學。

個半小時的演出是我與池上大地的對話，我與雲門舞者的對話，我與鄉民的對話，我與台灣好基金會的對話。而這些對話沒有隨音樂和舞步的停止而結束。我把對話帶回香港，宣揚池上的故事，讓《松煙》在我的生態圈裏沉澱、發酵、昇華。

文：何靜瑩（Ada.Ho@Paxxioneer.com）